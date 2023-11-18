Saka ticaretine 5,6 milyon lira ceza

İl Jandarma komutanlığı ekiplerinin, Hatay'ın Akbez Mahallesi'nde yaptığı yol kontrolü sırasında durdurduğu bir araçta, nesli tükenmekte olan 4 bin Saka kuşu ele geçirdi.

Serçeden biraz daha küçük olan, altın renkli parlak tüyleri ve melodik ötüşüyle ​​tanınan Saka kuşları, kafes kültürü nedeniyle oldukça popüler. Ancak nesli tükenmekte olduğundan sakaların avlanması ve beslenmesi yasak.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şube Müdürlüğü ekipleri, kuşlar için araç sürücüsü Suriye uyruklu kişiye 5 milyon 600 bin lira idari para cezası uygularken, Saka kuşları ekiplerce doğal yaşam ortamına salındı.