Sakarya Üniversitesi'nde bilim iletişim ofisi kuruluyor

HASAN COŞKUN / SAKARYA

Birçok önemli konunun ele alındığı toplantının ana gündem maddelerinden biri, bilimin toplumla buluşturulması amacıyla Bilim İletişim Ofisi kurulması oldu. Toplantıda, bilimsel çalışmaların topluma daha etkin şekilde aktarılması ve üniversite-toplum iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik atılacak adımlar değerlendirildi. Bu kapsamda, Bilim İletişim Ofisinin, akademik çalışmaların kamuoyuna ulaştırılmasında önemli bir rol oynayacağı vurgulandı.

Eğitimde yenilikler

Üst yönetim toplantısında ayrıca, Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) üniversitelerarası izleme ve değerlendirme raporu ele alındı ve Sakarya Üniversitesi’nin performansı değerlendirildi. Proje Tabanlı Eğitim sisteminin daha geniş bir alana yaygınlaştırılması için çalışmaların hızlandırılması kararı alındı. İş dünyasının mezunlardan beklentileri doğrultusunda ders içeriklerinin güncellenmesi adına Fakülte Danışma Kurulları ile toplantılar yapılması kararlaştırıldı.

Bilimi toplumla buluşturacağız

Toplantıda konuşan Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, alınan kararların önemine vurgu yaparak şunları dile getirdi: "Üniversitemizin bilimsel üretkenliğini toplumla daha güçlü şekilde paylaşmak için Bilim İletişim Ofisi’ni hayata geçireceğiz. Bilim, yalnızca akademik çevrelerde tartışılan bir olgu olarak kalmamalı; aksine, toplumun her kesimiyle etkileşim halinde olmalıdır. Eğer bilimsel çalışmalar toplum tarafından anlaşılmaz ve erişilemez kalırsa, bu bilgiler pratik hayata aktarılmaz ve gerçek anlamda bir dönüşüm sağlanamaz. İşte tam da bu nedenle, üniversite olarak bilim iletişimini güçlendirmek, bilgiyi sadece üretmekle kalmayıp onu yaygınlaştırmak da en büyük sorumluluklarımızdan biridir. Performansımızı sürekli gözden geçirmemiz gerekiyor. Eğer akademik başarılarımızı belirli standartların ötesine geçirme konusunda yeni adımlar atmalı ve hem ulusal hem de uluslararası rekabet gücümüzü artırmalıyız. Bu yüzden üniversitemizin güçlü ve gelişime açık yönlerini analiz ederek, stratejik planlamalar yapacağız.”

Proje tabanlı eğitim

Öte yandan, Proje Tabanlı Eğitim sistemini tüm birimlere yayılması için de düzenlemeler yapılacağını söyleyen Prof. Dr. Al, “Proje Tabanlı Eğitim sistemini tüm birimlerimize yayarak öğrencilerimizin teorik bilgilerini pratiğe dökmesi konusunda artırıcı stratejiler geliştiriyoruz. Bu çalışmaları yapan birimlerimiz, henüz başlangıç aşamasındaki birimlerimizle bilgi paylaşımlarını artıracak. Teorik bilgi ne kadar güçlü olursa olsun, pratikle desteklenmediği sürece rekabet ve iş dünyasında karşılık bulamayabilir. Bu nedenle öğrencilerimizin sektöre daha donanımlı bireyler olarak adım atmaları için proje temelli öğrenme süreçlerini yaygınlaştırmak, öncelikli hedeflerimiz arasında. İş dünyasının beklentileri doğrultusunda eğitim programlarımızı sürekli güncellemeye devam ediyoruz. Mezunlarımızın istihdam oranları noktasında ortalamanın üzerindeyiz. İlk iş bulma oranlarımız yüksek. Sakarya Üniversitesi olarak bilimi toplumla buluşturan, öğrencilere en iyi eğitimi sunan ve geleceğe yönelik sağlam adımlar atan bir üniversite olma hedefiyle çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.