Sakarya Üniversitesi’nde İŞKUR gençlik programı başladı

HASAN COŞKUN / SAKARYA

Sakarya Üniversitesi ile Sakarya İŞKUR iş birliğinde hayata geçirilecek program kapsamında, gençlere hem iş gücü deneyimi kazandırılacak hem de gelir desteği sağlanacak. Proje kapsamında Türkiye İş Kurumu tarafından Sakarya Üniversitesi’nde okuyan öğrenciler için 1302 kontenjan ayrıldı.

Sakarya Üniversitesi Hendek yerleşkesi için 76 kontenjan, Sakarya Üniversitesi Merkez yerleşkeleri için toplamda 1226 kontenjan ayrıldı.

Kimler Başvuru Yapabilir?

İŞKUR Gençlik Programına Sakarya Üniversitesi’nde örgün eğitim gören, kaydını dondurmamış veya pasif durumda olmayan öğrenciler, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, İŞKUR'a kayıtlı olmak, 18 yaşını tamamlamak, Sigortalı çalışmıyor olmak ve Hane gelirinin net asgari ücretin 3 katını aşmayan (66.314 TL) öğrenciler başvurabilecek.

Öğrenciler, İŞKUR Gençlik Programı’na 10-15 Şubat 2025 tarihleri arasında www.iskur.gov.tr adresinden başvuru yapabilecek.