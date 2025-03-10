Sakarya Üniversitesi’nden doğalgaz sayaçlarında yenilikçi buluş

HASAN COŞKUN / SAKARYA

Tasarlanan yeni nesil doğalgaz sayacı, mevcut klasik mekanik sayaç sistemlerinde kullanılan ve geçen gaz debisini numaratör grubuna aktaran dişlileri, manyetik kaplin grubunu ve mekanik numaratör dişlileri gibi karmaşık parçaları ortadan kaldıracak.

Yeni geliştirilen gaz sayacı, iç gövde üzerinde yer alan ve gazın yönlendirilmesini sağlayan bakalit parçasının dönme hareketini sensörler aracılığıyla algılayarak çalışıyor. Bu sensörler, gaz akışını doğrudan ölçebiliyor ve sonuçları LCD ekranlı bir numaratör üzerinde kullanıcıya sunuyor. Bu sistemin, geleneksel dişli mekanizmalarının neden olduğu aşınma, bakım gereksinimi ve ölçüm hatalarını ortadan kaldırması bekleniyor.

Öğr. Gör. Dr. Mehmet Onur Yağır, yaptığı açıklamada, “Bu buluş, doğalgaz sayaçlarında kullanılan mekanik sistemlerin karmaşıklığını ortadan kaldırarak hem üretim maliyetlerini düşürmeyi hem de daha güvenilir ve uzun ömürlü bir ölçüm sistemi sunmayı hedefliyor. Ayrıca, sensör tabanlı bu ölçüm sistematiğinin, gaz ölçümlerinde farklı bir tasarım açısı katmasını bekliyoruz” dedi.