Sakarya’dan yazılım ihracatı yapan firmalar ödüllendirildi

HASAN COŞKUN / SAKARYA

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ ve Meclis Başkanı Erdem Ercan’ın da katılımıyla komite üyelerinin öncülük ettiği törenine SUBÜ Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zafer Tatlı, SAÜ Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Cahit Şanver, Sakarya Bilişim Sektörü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nahit Gök ve sektörden çok sayıda firma temsilcileri ve basın mensubu iştirak etti. Ödül töreni kapsamında 2023-2024 yıllarında Sakarya'dan yazılım ihracatı yapma başarısı gösteren 19 firmaya ödülleri takdim edildi.



Ödül töreninde konuşan SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ, dış ticaret açığı veren bir konumdan dış ticaret fazlası veren bir sektör olduğuna vurgu yaparak, “Günümüzde yazılımın sektörel önemini tartışmasız hepimiz biliyoruz. Ancak yazılım üretmek kadar, bunu dünya pazarlarına taşıyarak ihracat başarısı elde etmek de ayrı bir meziyet. Bilişim sektörü, sadece ülkemizin ekonomik büyümesine değil, aynı zamanda küresel pazarlardaki rekabet gücümüzün artmasına katkı sağlamaktadır.” dedi.

600 milyon dolar dış ticaret fazlası

Bilgisayar hizmetleri sektöründe; Türkiye ihracatının, 2023 yılında %44 artış ile 3,63 milyar dolar seviyelerine geldiğini hatırlatan Akgün şunları ifade etti: “2019 yılından bu yana bilgisayar sektörlerinde Türkiye’nin ihracatı yaklaşık olarak 4 kat (%265) artmış durumdadır. Yine 2019 yılında 566 milyon dolar dış ticaret açığı vermiş olduğumuz bu sektörde, bugün 600 milyon dolarlık dış ticaret fazlası vermiş durumdayız. Sakarya’mız da bu büyümeye önemli katkılar sağlayan şehirlerden biridir. Sakarya’daki teknoloji ve yazılım firmaları, sadece ülkemizde değil, dünya çapında başarılar elde etmektedir. Yüksek teknoloji üretimi ve yazılım ihracatına odaklanmak, ilimizin sürdürülebilir ekonomik büyümesini destekleyecek kritik bir stratejidir. Bu ödüllerin, sektördeki inovasyon ruhunu daha da güçlendirmesini temenni ediyorum.”

Yapay zeka ve veri bilimi

31. Meslek Komitesi Meclis Üyesi Necmettin Kırık ise, şunları ifade etti: “Üretim çok değerli. Artık yazılım endüstrisi dünyada çok büyüyor ve bizde de böyle. Komite olarak elimizden geldiği kadar sektöre yardımcı oluyoruz. 2023’te ülkemizden 2.5 milyar doları aşkın yazılım ihracatı gerçekleştirildi. Sektörün ihtiyaçlarını ve taleplerini odamız ve TOBB uhdesinde resmi kanallara iletiyoruz. Yazılım üreticilerinin ürettiği yazılımların artık bir banka teminatı, bankalarda bir değer olarak görülmesi gerektiğini dile getiriyoruz. Firmalarımıza desteklerin sadeleşmesi gerektiğini, sadece başlangıç seviyesinde değil üretimde belli bir seviyeye gelmiş firmaların da desteklenmesi gerektiğini, söylüyoruz. Yakın zamanda odamız bünyesine yapay zeka ve veri bilimi komisyonu da kuruldu. Çok önemli ve Odamızın vizyonuna yakışır bir gelişme olarak görüyoruz. Bizler bugün vereceğimiz ödüllerle ihracat teşviği artırıp diğer firmalarımıza örnek olmak istiyoruz.”

Kalifiye eleman ve finans desteği

Sakarya Bilişim Sektörü Derneği (SABİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nahit Gök ise yazılım sektörünün sürekli geliştiğini ve gençleştiğini belirterek şunları dile getirdi: “Yazılım bir bacasız sanayidir ve yazılım ihracatçılarının artık daha çok desteğe, daha fazla teknokentlere ihtiyaçları var. Kalifiye eleman ve finansman desteği bu süreçte çok önemli. Bu destekler ile daha çok ürün üretimi ve ihracat olacağına inanıyoruz. SATSO bünyesinde bir melek yatırımcı grubu olabilir mi diye düşünüyoruz, çünkü gelecek vadeden çok gencimiz var? Sakarya’mızın bu hazinesini beyin göçüyle kaybetmesini engellememiz gerekiyor.”

Konuşmaların ardından ödül alan firmalara ödülleri SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ, Meclis Başkanı Erdem Ercan, SUBÜ Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zafer Tatlı, SAÜ Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Cahit Şanver, Sakarya Bilişim Sektörü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nahit Gök ve 31. Meslek Komitesi Başkanı Enes Sevindik, Meclis Üyeleri Necmettin Kırık, Behlül Bayrak ve Ahmet Şehit tarafından takdim edildi.

Ödül Alan Firmalar ve Faaliyet Alanları

Süha Uzun - Code and More, b2b ve crm yazılımları / Fintech yazılım hizmetleri, Borsa yazılımı / Omicron bilişim hizmetleri, Bulut tabanlı iş yazılımları / Burak ersükmen - Adapazarı net, Bulut tabanlı iş yazılımları / Edit Ar-Ge yazılım geliştirme, Erp ve b2b yazılımları / Greensoft yazılım, Erp yazılımları / Binoplus bio teknoloji, Görüntü işleme yazılımları / Casemıce yazılım ve bilişim hizmetleri, Hasta simulasyon yazılımları / Kamuran Cenani Kartal-elips bilişim, Hukuk eğitim ve iş yazılımları / Fxy bilgi teknolojileri ve dijital pazarlama, İş yazılımları / Bym yazılım, İş yazılımları / Cmv teknoloji, İş yazılımları / Ubf soft yazılım, İş yazılımları / Codefırst yazılım teknolojileri, İş yazılımları / Assistbox teknoloji, İş yazılımları / Tra bilişim teknoloji hizmetleri, İş yazılımları ve finansal yazılımlar / Venhancer bilişim ve danışmanlık hizmetleri, İş yazılımları ve güvenlik yazılımları / Prımeware yazılım, Mühendislik yazılımları / Nexanet Telekomünikasyon int. hizm. altyapı, Telekominikasyon altyapı ve yazılımları.