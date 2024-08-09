Sakarya’nın 6 aylık dış ticaret fazlası 1 milyar doları geçti

HASAN COŞKUN / SAKARYA

Temmuz ayında Sakarya ihracatında sırasıyla otomotiv endüstrisi, iklimlendirme sanayii, demir ve demir dışı metaller, makine ve aksamları ile çelik sektörü başı çekti. Kentin ihracatta lokomotif sektörü otomotiv toplam ihracatın yaklaşık yüzde 89’unu tek başına karşıladı.

En çok ihracat Polonya’ya

Sakarya iş dünyası Temmuz ayında serbest bölgeler dahil dünyanın 115 noktasına ihracat gerçekleştirdi. İhracatta başı çeken ilk 5 ülke ise sırasıyla; Polonya, Birleşik Krallık, Fransa, İspanya ve İtalya oldu. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 26 sektörün 18’inde ve aynı zamanda 63 ülkeye de ihracatta artış kaydetti.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2024 Haziran ayı verilerine göre Sakarya’da ihracatın ithalatı karşılama oranı Temmuz ayında yüzde 133 olarak gerçekleşti. Ayrıca Sakarya’nın 6 aylık dış ticaret fazlası da 1 milyar doları geçti.

Dış ticaret rakamları ile ilgili olarak bir açıklama yapan Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Başkanı A.Akgün Altuğ, iş dünyasının bu rekorlar için büyük çaba gösterdiğini belirterek, şunları söyledi: “İhracatta başarılı bir ayı geride bıraktık. Ülkemiz ve birçok ilimizde dolar bazında ya da yüzdesel olarak yükseliş söz konusu. Küresel piyasalarda Made İn Türkiye damgasıyla ürünlerimizin dolaştığı bu tabloda ihracatçılarımızın ve iş dünyamızın büyük çabası var. Üreticilerimiz gerçekten büyük gayret içinde, fedakarlık gösteriyor.”