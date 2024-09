'Sanat etkinlikleri tasarruf tedbirlerine takılamaz'

Takip Et

Mahir Solmaz / Diyarbakır

Sur ilçesindeki tarihi İskenderpaşa Konağı’nda yapılan toplantıda konuşan Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Bucak Küçük, "Belediye hizmet binamız ve ek hizmet binamız, diğer yapılarımızın tümünde toplamında onarım çalışması başlattık. 8 yılda buralara bir çivi dahi çakılmamıştı. Bunun acısını, olumsuzluğunu kent olarak yaşadık. Seçimlerden buyana söylediğimiz önemli bir şey vardı, bu halkın bütçesini, bu halkın kaynaklarını, belediyemizin öz kaynaklarını halkın faydasına olacak çalışma için harcanacak. Bu harcamaların hepsini, kalem kalem, kuruş kuruş hesabını vermek istiyoruz. Bu sözün arkasındayız” diye konuştu.



Yönetime geldikleri 5,5 aylık süreç içerisinde İçişleri Bakanlığı’nca 5 kez mülkiye müfettişi görevlendirildiğini ifade eden Bucak Küçük, müfettişlerin çalışmalarını an be an takip ettiğini söyledi. Küçük, “En çok zorlandığımız konu, kentte nereye elimizi atıyorsak imara usulsüz açılmış bir alan, kullanma cinsi değiştirilmiş saha ve bunların getirmiş olduğu devasa sorunlar. Kentte nereye elimizi atıyorsak, yanlış ve usulsüz yapılmış bir ihale ve bunu çözmek için karşımızda devasa bulunan maddi, manevi sorunlardır. Biz bu belediyeyi daha vicdanlı, daha akıl sahibi, daha halk yanlısı bir yönetimden devir almış olsaydık, bu gerçekten bir devir olurdu. Öte yandan biz bunları yaparken 5,5 aylık çalışmamızın henüz ilk aylarında müfettiş silsilesiyle karşılaştık. Bu da bizim zorlandığımız başka bir husus. Son gelenle birlikte 5’inci müfettiş.” ifadelerini kullandı.

"Biz tasarrufun ne olduğunu çok iyi biliyoruz"

Kamuda da tasarruf tedbirlerine ilişkin değerlendirmede de bulunan Bucak Küçük, tasarruf önergeleriyle çalışmalarımızın sekteye uğraması kabul edilemez olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Uzun yıllardır iktidar, özellikle hem bizim bölgemizde hem de muhalif olan kentlerde, pek çok sanat, konser, festival organizasyonunu iptal etti. Bu son yıllara damgasını vurmuş bir durum. bunu getire getire şimdi yerel yönetimlere, tasarruf tedbirleri noktasında etkilemeye çalışıyorlar. Bizim de temel eleştiri noktamız budur. Bu, sadece bizi etkilemiyor. Tasarruf tedbirleri çıktığında İzmir’de festival iptal edildi. Ama biz baktık ki, festivallerin ve konserlerin iptal edilmesinde zarar gören halktır. Sanat etkinlikleri tasarruf tedbirlerine takılamaz. Biz tasarrufun ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Seçildiğimizden bu yana, tasarruf genelgesi olmadan o kadar çok tasarruf ettik ki, bize ait olan iş yerlerimizde gelirlerimizi o kadar çok artırdık ki. Aslında tasarrufun büyük bir kısmını nerede yaptık biliyor musunuz? Yolsuzluğun ve rantın önüne geçtik. O muslukları kapattığımız için biz tasarruf edebildik"