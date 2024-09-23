Doğu ve Güneydoğu, lojistik altyapıya vizyon yatırımlar bekliyor

Mahir Solmaz – Mehmet Nabi Batuk / MARDİN

Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve Dicle Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (DİCLESİFED) tarafından düzenlen Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Federasyonlar Çalıştayı Mardin’de gerçekleştirdi. Moderatörlüğünü Ekonomi Gazetesi Yazarı ve Başdanışmanı Rüştü Bozkurt’un üstlendiği çalıştayda bölge ekonomisinde yaşanan sorunlar 5 maddede sıralanırken ve çözüm önerileri geliştirildi. Çalıştayın açılış konuşmasını gerçekleştiren Ekonomi Gazetesi Yazarı ve Başdanışmanı Rüştü Bozkurt, bölge ekonomisine yönelik stratejileri geliştirirken sürece iş dünyası temsilcilerinin de dahil edecek bir vizyon yaratmaya çalıştıklarını söyledi. Rüştü Bozkurt, “Bölge ekonomisi ile ilgili doğru ve sürdürülebilir politikalar geliştirebilmemiz için bölgede üretim yapan iş insanlarının fikirlerinin alınması çok önemli. Bu fikirlerin doğru bir şekilde karar verici organlara ulaşabilmesi için TÜRKONFED olarak raporlamalar yapıyoruz. Bu sayede hem bölgenin acil ihtiyaçlarını ortaya koyuyoruz hem de geliştirdiğimiz çözüm önerileri ile kalkınma hızının artmasını hedefliyoruz. Bölgemizin en önemli beklentileri arasında lojistik altyapının yeni nesil ulaşım sistemleri ile geliştirilmesi ve çeşitliliğinin artırılması konusu var. Ayrıca nitelikli personeller, tarımsal üretim, kurumlar arası iletişim sorunları da başlıca çalışma alanlarımızı oluşturuyor” dedi.

“STK’lar algısı yüksek konularla ilgili stratejiler geliştirmeli”

TÜRKONFED Başkan Yardımcısı Hüseyin Öztürk, tüm sektörlerin temel sorunlarının çözülebilmesi için toplumsal faydayı ve sorumluluğu esas alan projelere ihtiyaç olduğunu kaydetti. Türkiye’deki STK’ların büyük bir bölümü algısı düşük toplumsal farkındalıkları tekrar eden bir kitle haline geldi. Öncelikle ölü toprağı üzerlerinden atmalarını sağlamalıyız. Bu yapı itibarsızlığı bizzat sivil toplum örgütleri üzerinden halka enjekte eden bir süreç yaratıyor. STK’lar bunu farkında olmadan yapıyor. Toplumsal faydayı ve sorumluluğu esas alan, kentini güzelleştiren insanların önünü açan sivil toplum yapısını daha da güçlendirmeliyiz” diye konuştu.

Bölge illeri demiryolu ile limanlara bağlanmalı

Dicle SİFED Başkanı Nihat Bilişik ise sektörün en önemli taleplerinden birisinin lojistik altyapıyı güçlendirecek yatırımlar olduğunu ifade eden Başkan Bilişik, Doğu ve Güneydoğu illerinin demiryolu ile limanlara bağlantısını yapacak yeni hatların acilen kurulması gerektiğini söyledi. Başkan Bilişik, şöyle devam etti: “Bölgedeki iş dünyamız tamamıyla karayolu lojistiğine bağlı durumda. Bu nedenle demiryolu alanında yeni bir atılıma ihtiyacımız var. Güneydoğu ve Doğu Anadolu’daki illerimizin demiryolu ile bir an önce limanlara bağlantısını yapacak hatları inşa etmeliyiz. Mersin ve İskenderun limanları bu alanda öncelikli talebimizdir. Bu sayede bölgemizde üretilen ticari ürünlerimizi limanlar üzerinden çok çeşitli ülkelere ihraç edebiliriz. Ayrıca ham madde tedarikimiz de daha hızlı bir yapıya kavuşabilir. Bu alanda Van’dan başlayan Hakkari, Şırnak, Mardin, Şanlıurfa üzerinden devam eden yeni bir tren hattı oluşturulmalıdır. Zengezur Koridoru ve Kalkınma Yolu projelerine uygun olarak bölgemizin lojistik alternatifleri de hızla geliştirilmelidir.”