YABİSAK, Avrupa Küme İş Birliği Platformu üyesi oldu

İZMİR / EKONOMİ

ECCP üyeliğinin Avrupa’daki diğer kümelerle iş birliklerini artırarak, bilgi paylaşımını ve yenilikçi projelere katılımlarını destekleyeceğini vurgulayan YABİSAK Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Faruk Güler, bu üyeliğin, yerel yazılım ve bilişim ekosistemini uluslararası alanda daha da görünür kılmak ve İzmir’in bilişim sektöründeki potansiyelini ortaya çıkarmak için yürüttükleri çalışmalara güç katacağını belirtti.

Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen ECCP’nin, çeşitli sektörlerdeki kümelerin birbirleriyle iletişim kurmasını, bilgi paylaşımında bulunmasını ve işbirliği fırsatlarını keşfetmesini sağladığını ifade eden Güler, “ECCP, kümeler arasında iyi uygulama örnekleri, politika önerileri ve finansal kaynakların paylaşılmasını sağlayarak, daha etkili ve yenilikçi iş modellerinin oluşturulmasına yardımcı oluyor. İzmir’deki yazılım ve bilişim firmalarına da diğer Avrupa kümeleriyle doğrudan iletişim kurma imkânı sağlayacak olması sayesinde, üyelerimiz sektördeki en iyi uygulamaları ve yenilikçi çözümleri öğrenme fırsatı bulacak. Bu durum, yerel firmalarımızın rekabet güçlerini artırmalarına ve uluslararası standartlara uyum sağlamalarına katkı sağlayacak” dedi.

Bu platformda kuracakları iş birlikleriyle İzmir'deki yazılım ve bilişim firmalarının yeni pazarlara açılmasını sağlayacağını dile getiren Güler, “Platform sayesinde yerel girişimciler uluslararası projelere katılımlarını artırabilecekler. Böylece, bölgemizdeki yenilikçi girişimler ve araştırma projeleri desteklenmiş olacak. ECCP üyeliğimiz, İzmir’in bilişim sektöründeki potansiyelini ortaya çıkarmak için yürüttüğümüz çalışmalara güç katacak, İzmir’in uluslararası yazılım ve bilişim sektöründe daha fazla görünür olmasını sağlayacak. Bu da yerel firmalarımızın uluslararası alanda tanınmasına yardımcı olacak” diye konuştu.