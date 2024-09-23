ASKON Konya, İstanbul ile iş birliğini güçlendirdi

MUHAMMET YİĞİTOĞLU / KONYA

ASKON Genel Başkan Yardımcıları Ercan Vergili ve Ali Küçük’ün katılımıyla gerçekleşen programda, Konya’nın zengin kültürel ve sanayi mirasının yanı sıra geleceğe yönelik yatırım potansiyeli de vurgulandı.

Heyet, öncelikle Mevlana Müzesi’ni ziyaret ederek Konya’nın tarihi ve kültürel dokusunu yakından tanıma fırsatı buldu. Ardından, şehrin önde gelen sanayi kuruluşlarından DFC Makine, Sayvana, HİLALSAN, Ortaş Makina ve Tredium Batarya’ya gerçekleştirilen ziyaretlerde üretim süreçleri detaylı bir şekilde incelendi. Firma yetkililerinden alınan bilgiler ışığında, Konya sanayisinin güçlü yönleri, karşılaştığı zorluklar ve geleceğe yönelik hedefleri hakkında kapsamlı bir değerlendirme yapıldı.

“İş birliği için önemli bir adım”

ASKON Konya Şubesi Başkanı Atilla Sinacı, "Bu ziyaret, İstanbul ve Konya arasındaki iş birliğini daha da güçlendirmek için önemli bir adım oldu. Konya'nın dinamik ve gelişen sanayi yapısı, yatırımcılar için büyük fırsatlar sunuyor. Genel Merkez heyetinin buraya gelmesi, şehrimizin potansiyelini bir kez daha ortaya koydu. İnanıyorum ki bu ziyaret, iki şehir arasındaki ticari ilişkilerin daha da büyümesine katkı sağlayacaktır. Genel Başkan Yardımcılarımız nezdinde tüm katılımcı heyete teşekkürlerimi ediyorum." şeklinde konuştu.

Ziyaretlerin ardından ASKON Konya Şube binasında düzenlenen ikili iş görüşmelerinde, İstanbul merkezli şirketlerle Konya’lı iş insanları bir araya geldi. Bu görüşmeler sayesinde yeni iş ortaklıkları kuruldu ve mevcut iş birlikleri güçlendirildi. Özellikle otomotiv, makine ve enerji sektörlerindeki iş birliği potansiyeli üzerinde duruldu.