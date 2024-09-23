KBB, Kocaeli’yi sporun başkenti yapmak için kolları sıvadı

EKONOMİ / KOCAELİ

Kocaeli’yi sporun başkenti yapmak için kolları sıvayan Büyükşehir, tesis, ayni ve nakdi yardımlarla sporun ve sporcunun yanında olmaya devam ediyor. Yetenekli gençlerin kendilerini göstermek için altyapı çalışmalarına önem veren Büyükşehir, amatör spor kulüplerine de her alanda destek olmaya devam ediyor. Büyükşehir, tesis yatırımlarının dışında malzeme yardımı ve maddi destek de sağlıyor. Bu kapsamda Kocaeli Kongre Merkezi’nde Malzeme Tanıtım Töreni düzenlendi.

Törende konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın, “2019-2024 yılları arasında amatör spora 270 milyon TL destek sağladık. Desteklerimizi artırarak sürdürecek, geleceğin şampiyonlarını Kocaeli’de yetiştirmeye devam edeceğiz” dedi. Yüzlerce sahadan spor okullarına, ulusal ve uluslararası etkinliklerden modern tesislere kadar sporun ve sporcunun her zaman yanında olan Büyükşehir Belediyesi, 2019-2024 yılları arasında amatör spora sağlanan desteği düzenlediği Malzeme Dağıtım Lansmanı programında anlattı. Programa Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (KASKF) Başkanı Murat Aydın, siyasi parti temsilcileri, kulüp başkanları ve sporcular katıldı.

Kocaeli’ni sporun başkenti yapmak için 5 yılda yapılan hizmetler

2019-2024 yılları arasında 600 amatör spor kulübüne 270 milyon TL destek verdiklerini söyleyen Başkan Büyükakın, “Spor okulları projemizle 11 farklı branşta 165 bin öğrenciye eğitim verdik. Herkes için spor projesi ile 14 yaşın üzerindeki gruba 9 farklı branşta eğitimler veriyoruz. Son 2 yılda 50 bin 260 sporcuya yetenek taraması yapıldı. Kentimize 27 tane antrenman, futbol sahası ve 4 tane yarı olimpik yüzme havuzu kazandırdık. GEBZESEM’i 14 bin metrekarelik devasa bir alana inşa ederek, kapsamlı bir sporcu eğitim merkezi yaptık. 204 tane daha okula basketbol ve voleybol sahası kazandırıldı. Yeri olan bütün okullarda voleybol ve basketbol sahası var. Yine son 5 yılda 92 yerel organizasyon, 105 ulusal organizasyon ve 21 tane uluslararası organizasyon yaptık. Kocaeli sporun başkenti dediğimizde yaptıklarımızla destekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Kocaeli, hem tesis hem spora destek verme anlamında sporun başkenti”

Sporda başarının kaydedilebilmesi için sağlam temellerin atılması gerektiğine dikkat çeken Başkan Büyükakın, “Önümüzdeki süreçte de şehrimize kazandırılacak çok sayıda spor tesisi var. Bununla ilgili yapılacak çok sayıda spor etkinliği olacak. Sağlam temellerle başlamak lazım. Okul çağındaki çocuklarla temas kurup, yetenek taramalarıyla onları doğru branşlara yönlendirmeliyiz. Aralarında öne çıkanları daha iyi yetiştirip Tuba Yakan gibi dünya şampiyonasında derece yapacak sporcular haline getirmemiz gerekiyor. Kocaeli, hem tesis hem spora destek verme anlamında sporun başkenti. Diğer şehirlerle kıyasladığımızda kendimize rakip tanımıyoruz. Kocaeli’de yapılanlar birçok ilde örnek gösteriliyor. Ne yaptığımızı biliyoruz. Doğru işler yapıyoruz. Eksiklerimizi de iyileştirerek yolumuza devam ediyoruz. Bunu uluslararası derecelerdeki ve milli sporcu sayımızdaki artışımıza bakarak söylüyorum. Organizasyonlara olan ilgi de bu düşüncemizi destekliyor. Sizler çok çalışmaya devam edin biz de desteklemeye devam edelim” diye konuştu.

KASKF Başkanı Murat Aydın ise konuşmasına spora ve sporcuya verdiği destekten dolayı Başkan Büyükakın’a teşekkür ederek başladı. Aydın, “Biz çok şanslı bir kentiz. Sporun içinde, gençliği seven bir belediye başkanımız var. Amatör spor kulüplerimizin Türkiye ve dünya şampiyonalarındaki başarıları başkanımızın bize verdiği desteğin ürünüdür” dedi.