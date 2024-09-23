  1. Ekonomim
  2. Şehirler
  3. Kocaeli'de çocuklar Okula İlk Adım Şenliği'nde doyasıya eğlendi
Takip Et

Kocaeli'de çocuklar Okula İlk Adım Şenliği'nde doyasıya eğlendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Okuluma İlk Adım" şenliği renkli anlara sahne oldu. Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte aileler, 6 saat boyunca doyasıya eğlendi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kocaeli'de çocuklar Okula İlk Adım Şenliği'nde doyasıya eğlendi
Takip Et

EKONOMİ / KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir tarafından gerçekleştirilen Okuluma İlk Adım şenliğinde aileler ve çocuklar eğlenceye doydu.

Çeşitli atölyeler, şişme oyun grupları, sahne şovları, palyaço gösterileri ile birçok etkinlik Kocaeli Kongre Merkezi’nde çocuklara unutulmaz anlar yaşattı. Şenlik boyunca Kalem Ucu Süsü Yapımı, İsim Kolye Yapımı, Okuluma Başladım Şapka Yapımı, Dostluk Bilekliği Yapımı gibi atölyelere katılan çocuklar Planetaryum Gözlemevi ile gökyüzünü ve ötesini rahat bir ortamda izleme fırsatı buldu.

Sihirbazlık ve akrobasi şov gösterileri çocukları oldukça etkilerken Okul Temalı Fotoğraf Çekim köşesine ilgi gösteren miniklerin yanı sıra ailelerde okul yıllarını yad etti. Öte yandan çocuklar ve ailelerine yönelik gerçekleştirdiği söyleşide Sertaç Abi adıyla bilinen YouTuber Sertaç Güngör, dijital dünyanın gerçek yüzünün oluşturduğu tehlikelere dikkat çekti. Güngör, miniklere vermiş olduğu örnekler üzerinden tavsiyelerde bulundu.

6 yaşındaki çocuğu evlendirmişlerdi... Türkiye'nin takip ettiği davada karar çıktı6 yaşındaki çocuğu evlendirmişlerdi... Türkiye'nin takip ettiği davada karar çıktıGündem
Ev alacaklar dikkat! Konut kredisinde faizler düştü: Başvuru şartları neler?Ev alacaklar dikkat! Konut kredisinde faizler düştü: Başvuru şartları neler?Ekonomi
'Türkiye ekonomisinde sanayi öncelikli bir yeni strateji ve eylem planı gerekli''Türkiye ekonomisinde sanayi öncelikli bir yeni strateji ve eylem planı gerekli'Şehirler
İkinci el otomobilde alım fırsatı mı doğuyor? Uzman isim açıkladı...İkinci el otomobilde alım fırsatı mı doğuyor? Uzman isim açıkladı...Ekonomi

 

Şehirler
KBB, Kocaeli’yi sporun başkenti yapmak için kolları sıvadı
KBB, Kocaeli’yi sporun başkenti yapmak için kolları sıvadı
Bilişim Vadisi, Brezilya'da düzenlenen Startup20 etkinliğine katıldı
Bilişim Vadisi, Brezilya'da düzenlenen Startup20 etkinliğine katıldı
Rıdvan Mertöz'den Malatya'ya üçüncü okul! Malatya'ya eşinin adını taşıyacak okul yaptıracak
Rıdvan Mertöz'den Malatya'ya üçüncü okul! Malatya'ya eşinin adını taşıyacak okul yaptıracak
'Türkiye ekonomisinde sanayi öncelikli bir yeni strateji ve eylem planı gerekli'
'Türkiye ekonomisinde sanayi öncelikli bir yeni strateji ve eylem planı gerekli'
Konya, Türkiye’nin en büyük “Yeşil Sanayi” zirvesine ev sahipliği yapacak
Konya, Türkiye’nin en büyük “Yeşil Sanayi” zirvesine ev sahipliği yapacak
Kumsmall, dünyanın en modern mobilya fuarını yapacak
Kumsmall, dünyanın en modern mobilya fuarını yapacak