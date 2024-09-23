Selçuk Yaşar Ödülü, dünyanın ilk akıllı köyünü kuran Tülin Akın’ın oldu

İZMİR / EKONOMİ

Bu yıl 5’inci kez verilen Selçuk Yaşar Ödülü’nün sahibi, çiftçilere yönelik uygulamalı teknoloji eğitimi veren dünyanın ilk akıllı köyünü kuran sosyal girişimci Tülin Akın oldu.

Yaşar Üniversitesi ile Selçuk Yaşar Spor ve Eğitim Vakfı’nın iş birliğiyle yeniliği, toplumsal faydayı ve geleceğin Türkiye’sini hedefleyen cesur insanların çalışmalarını kutlamak ve başarılarını tüm Türkiye’ye duyurmak amacıyla hayata geçirilen Selçuk Yaşar Ödülü, Çeşme Altın Yunus Otel’de düzenlenen törenle beşinci kez sahibini buldu.

Bu yılki teması "Sosyal Girişimcilik" olarak belirlenen ödülün sahibi Türkiye’nin ilk tarımsal e-ticaret sistemini hayata geçiren, Tabit Akıllı Tarım Teknolojileri Kurucusu Tülin Akın oldu. Akın, girişimcilik kariyerine 2004 yılında öğrenciyken kurduğu Tarımsal Pazarlama Web Platformu ile başladı. Türkiye'deki çiftçilerin ilk kez bir araya gelip, bilgi alışverişinde bulunup, ürünlerini pazarlayabildikleri bu platform, tarım sektöründe önemli rol oynadı. Bankalarla çiftçilerin finansman ihtiyacı için kredi kartı ve mikro kredi erişimi üzerine çalıştı. O yıllarda çiftçilerin bilgisayar ve internete erişim zorluğundan yola çıkarak bir cep telefonu operatörüyle birlikte kurduğu Çiftçi Kulübü ile Türkiye’de 1,5 milyon, Ortadoğu ve Afrika’da 8,5 milyon çiftçiyi bilgi ve teknolojiyle bir araya getirdi.

Dünyanın çiftçilere yönelik uygulamalı teknoloji eğitimi veren ilk “Akıllı Köy”ünü kuran Akın, hem Türkiye’de hem de dünyada benzer çalışmaların yaygınlaşmasına örnek oldu. 2013’te JCI-TOYP Dünyanın 10 Başarılı Genci Girişimcilik Ödülü ve aynı yıl Anita Borg Institute Uluslararası Sosyal Etki Ödülü gibi prestijli ödüllerin sahibi olan Tülin Akın, 2014’te Birleşmiş Milletler tarafından “Barış İçin İş” dalında Nobel'e aday gösterildi. 2018’de World Economic Forum’da Schwab Vakfı Dünyanın En İyi Sosyal Girişimcisi olurken, 2021’de Birleşmiş Milletler tarafından Meaningful Business 100’e seçildi ve 2022’de Bloomberg Yeni Ekonomi Katalizörü ödülüne layık görüldü.

“Selçuk Yaşar’ın vizyonunu gelecek nesillere aktaracağız”

Törende konuşan Selçuk Yaşar Spor ve Eğitim Vakfı Başkanı ve Yaşar Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı, Selçuk Yaşar’ın ismini, girişimciliğini inovasyon ve topluma fayda vizyonunu yaşatmak için verilen ödülü 5’inci kez takdim ettiklerini belirterek “Onun her yeni girişimi kurulduğu bölgede bir ekosistem yarattı. Biz de onun vizyonunu gelecek nesillere aktaracağız” diye konuştu.

Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Yiğitbaşı ise Selçuk Yaşar, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal hayatında derin izler bıraktığını söyleyerek, “Biz de Yaşar Üniversitesi’nde toplumsal dönüşümün önemli araçlarından biri olan sosyal girişimciliği yaygınlaştırmayı ve bu alandaki ihtiyaçları karşılamayı oldukça önemsiyoruz” dedi.

“Gelecek nesillere ilham olacak”

Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller ise Selçuk Yaşar’ın 2001’de özveriyle kurduğu Yaşar Üniversitesi’nin yıllar içinde akademik mükemmeliyeti yakaladığını vurgulayarak, verdikleri bu anlamlı ödülün genç nesillere ilham kaynağı olacağına inandıklarını belirtti.

“Bana da ‘iyi ki varsın’ dediğiniz için teşekkürler”

20 yıl önce tarımın sorunlarını teknolojik olarak çözmek için yola çıktığını ifade eden 5. Selçuk Yaşar Ödülü’nün yeni sahibi girişimci Tülin Akın, “Tarımın sorunlarını yıllar öncesinden görüp onları güçlü bir şekilde çözen Sayın Selçuk Yaşar adına ödül almış olmak benim için çok gurur verici. Seçici kurula, Yaşar Ailesi’ne, Yaşar Üniversitesi’ne, beni kutlamak için törene katılan sizlere, bana da ‘İyi ki varsın’ dediğiniz için teşekkür ederim. Bu ödülü tabii ki tek başıma almadım. Sevgili ekibime ve sevgili aileme desteği için çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız” dedi.