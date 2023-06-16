Şanlıurfa OSB, yatırım talebini 10 kat büyüyerek karşılayacak

Mehmet Nabi Batuk / ŞANLIURFA

Türkiye’nin en önemli hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve turizm merkezlerinden biri olan Şanlıurfa’da sanayi faaliyetlerine yön vermesi için 1991 yılında temelleri atılan Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi’nde genişleme çalışmaları hızla devam ediyor. Ağırlıklı olarak pamuk, iplik, süt, transformatör, hazır giyim, ayakkabı ve gıda sanayicilerinin kümelendiği bölgede aradan geçen 30 yılda toplamda 17 bin dönüm arazi büyüklüğüne ulaşıldı ve büyüme hızla devam ediyor. Bölgede son olarak 4500 dönüm genişleme alanında sona gelindi. Mevcutta Yaklaşık 600 sanayi parselinin yer aldığı ve alan büyüklüğü bakımından tek tüzel kişiliğe ait ilk 5 büyük OSB içerisinde olan bölgede, aktif üretim yapan fabrika sayısı da 410’a ulaştı. Bölgede 137 fabrikanın inşası 53 fabrikanın proje çalışmaları devam ediyor.

Şanlıurfa Valisi ve Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanı Salih Ayhan, bölgede gıda, tekstil sanayicilerinin yanı sıra ayakkabı, metal, giyim, enerji, kağıt, kimya, sağlık gereçleri, elektrikli teçhizat, mobilya, makine sektörlerinde de hızlı bir gelişim yaşandığını ifade etti. Şanlıurfa OSB’nin hazır altyapısı, ulaşım kolaylığı, genç nüfusu ve 6. Bölge teşvik bölgesi avantajları ile yatırımcılar için çok cazip bir merkeze dönüştüğünü aktaran Salih Ayhan, “Aldığımız yoğun yatırım talepleri ile bölgemizin cazibesi çok açık şekilde ortaya çıkmaktadır. Bu talepler doğrultusunda yaptığımız genişleme alanı projemiz ile 4.500 dönüm ek alana bölgemizi kavuşturacağız. Yeni genişleme alanımız ile Şanlıurfa OSB, hem şehrin ekonomik büyümesine daha da büyük bir katkı sunacak, hem de Türkiye’de daha da önemli bir noktaya yükselecektir” dedi.

Kümelenme projeleriyle 16 bin kişilik ek istihdam alanı yarattı

Şanlıurfa’nın Türkiye’nin en genç nüfusuna sahip olduğunu aktaran Salih Ayhan, genç istihdamını artırmak üzere Şanlıurfa OSB’de emek yoğun sektörlerin kümeleneceği yeni bölgeler kurduklarını söyledi. Bu kapsamda ilk etapta Ayakkabıcılar Sanayi Bölgesi’ni kurduklarını ifade eden Ayhan, “Emek yoğun sektörler istihdam rakamlarımızı yukarlara hızlıca yükseltiyor. Bu minvalde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında desteklenen ve Şanlıurfa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığını yürütücüsü olduğu “Şanlıurfa Ayakkabıcılar Sanayi Bölgesi Projesi’ni hayata geçirdik. Bu proje kapsamında ilk etapta 13 fabrika, ikinci etapta Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinde katkıları ile yine 13 fabrika daha inşa edildi. İnşa süreci ardından yatırımcılara tahsisleri yapıldı. Tekstil sektöründe 10.000 ayakkabı sektöründe 6.000 kişilik ek istihdama ulaştık” diye konuştu.

Sanayicilere kalifiye personel yetiştirilmesi için ŞUTGEM kuruldu

Şanlıurfa OSB’deki üretim kalitesini ve verimliliğini artırmak üzere üniversite - sanayi işbirliği ve mesleki ve teknik eğitim işbirliği projelerine de hız verdiklerini kaydeden Şanlıurfa OSB Müteşebbis Heyet Başkanı Salih Ayhan, şöyle devam etti: “Bölgemizde yaklaşık 2.500 öğrenci ile Erkan Teknik Meslek Lisesinde eğitim veriyoruz. Yine bölgemizde Harran Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Meslek Yüksek Okulumuzda mesleki ve akademik eğitim faaliyetleri yürütüyoruz. Sanayicilerimizin kalifiye eleman ihtiyacının karşılanması için son olarak Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası, Valiliğimiz ve OSB Müdürlüğümüzün ortak girişimleri ve Şanlıurfa Eğitimi Geliştirme Vakfı (ŞEGEV) aracılığıyla Şanlıurfa Teknoloji Gelişim ve Eğitim Merkezi’ni (ŞUTGEM) kurduk. Merkezimizde gençlerimize yönelik meslek edindirme kurslarımız aktif olarak eğitim veriyor. Kursları bitiren gençlerimiz yine bölge içerisinde çalışmak üzere fabrikalara yönlendiriliyor.”