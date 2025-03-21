SASKİ, 2 ayda 1,5 milyon metreküp su israfını önledi

HASAN COŞKUN / SAKARYA

Bu kapsamda SASKİ, şehir genelinde yürüttüğü akustik dinleme ve basınç ölçüm çalışmalarıyla iki ayda 20 bin kişinin su kullanımına denk gelen 1 milyon 513 bin metreküp su israfını önledi. Altyapı hatlarında oluşan ve yüzeye çıkmayan arızalar son teknolojik cihazlarla tespit edilerek kayıp ve kaçağın önüne geçildi.

Yüzeye çıkmayan 197 arıza

2025 yılının ilk 2 ayında yüzlerce kilometrelik içme suyu hattı taranarak 197 yüzeye çıkmayan arıza tespit edildi. Gerçekleştirilen çalışmalarla yalnızca su kayıp ve kaçakları önlenmekle kalmadı aynı zamanda arızaların zamanla sebep olduğu kesintiler ve basınç problemleri de ortadan kaldırıldı. 2 ayda 20 bin abonenin ihtiyacı kadar su tasarrufu sağlandı.

Kurum tarafından yapılan açıklamada, kaliteli veriye ulaşılabilmek için gece saatlerinde son teknolojik cihazlarla dinleme yapıldığı ve böylelikle fark edilmesi zor olan kılcal çatlaklar dahi tespit edilerek anında müdahale edildiği ve yapılan son ölçümlerle birlikte 16 ilçenin 668 mahallesinin altyapısının titizlikle dinlendiği ve 2 ayda 197 arızanın tespiti yaparak 1 milyon 513 bin metreküp su kaybının önlendiği ifade edildi.