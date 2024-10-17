Savunma ve Havacılık sektörü Bursa’da masaya yatırıldı

EKONOMİ/BURSA

Bursa Business School, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nca (SSB) bu yıl ilk kez gerçekleştirilen ‘Savunma ve Havacılık Sektöründe Alt Yüklenici ve Tedarik Yönetimi Çalıştayı’na ev sahipliği yaptı. Türk savunma sanayiinin küresel pazardaki konumunu daha da güçlendirecek stratejilerin değerlendirildiği toplantıya Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN, STM, TEİ ve TUSAŞ Genel Müdürleri, SSB ve vakıf şirketlerinden üst düzey temsilciler ile savunma ve havacılık sektöründe faaliyet gösteren firmalar katıldı.

Alt yüklenici firmaların beklentileri, talepleri ve sorunları tespit edilerek, çözüm önerilerine ilişkin ortak akıl çalışmaları yürütüldüğü program kapsamında ayrıca Savunma Sanayii Ödül Töreni, paneller ve ikili iş görüşmeleri de gerçekleştirildi. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye vizyonuna katkı sağlayan kapsamlı bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan büyük bir gurur ve mutluluk duyduklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, özgün tasarım ve geliştirme kabiliyetine sahip, uluslararası alanda rekabet edebilen ve global tedarik zincirlerine entegre nitelikli bir yan sanayiinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi. Bu kapsamda Savunma ve Havacılık Sektöründe Alt Yüklenici ve Tedarik Yönetimi Çalıştayı’nın ilkini Bursa’da düzenlediklerini belirten Görgün, “Bursa önemli bir sanayi kenti. BTSO tarafından vizyoner çalışmalara imza atılıyor” dedi.