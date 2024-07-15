SEKAY, sadece bayram tatilinde 2,1 milyon KW elektrik üretti 

HASAN COŞKUN / SAKARYA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, çevre ve sıfır atık odaklı projelere yoğunlaşarak doğayı ve şehrin en önemli kaynaklarını geleceğe aktarmayı sürdürüyor.

16 ilçeden ve merkezden çıkan katı atıkların düzenli olarak toplandığı depolama ve biyogaz tesislerinde tatil döneminde de enerji üretimi devam etti.

6 farklı noktada bulunan katı atık aktarma istasyonundan gelen atıklar, düzenli depolama sahasına alınarak doğaya ve havaya en ufak bir zarar oluşturmadan bertaraf edildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi SEKAY (Sakarya Entegre Katı Atık Yönetimi) projesi ile sadece bayramda tonlarca çöpü 1 milyon Sakaryalı için enerjiye dönüştürdü. Bayram tatilinde 11 bin 500 ton katı atığı bertaraf ederek bu çöpten binlerce kişinin ihtiyacını karşılayabilecek 2,1 milyon KW elektrik üretti.