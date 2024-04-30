Sempa Pompa, sektöründe Türkiye'nin ihracat lideri oldu

MUHAMMET YİĞİTOĞLU / KONYA

Uçtan emişli pompalar, çok kademeli pompalar, atık su pompaları, in-line pompalar, bölünebilir gövdeli pompalar, kendinden emişli pompalar, hidrofor pompaları, yangın söndürme pompaları üretimi yapan Sempa Pompa, önemli bir başarıya daha imza attı.

TİM'e bağlı İSİB'in 2023 verilerine göre Türkiye'nin en çok ihracat yapan firması olan Sempa, aynı zamanda Türkiye ve dünya genelindeki büyük termik santral ve barajların pompalarını üreten firma unvanına da sahip.

Sürekli büyüyen bir ivmeyle sektörde yatırımlarına devam eden Sempa, en fazla ihracat yapan firma ödülünü 18 Nisan 2024 Perşembe günü düzenlenen Ankara'daki Orta Anadolu İhracatçılar Birliği merkezinde gerçekleştirilen bir törende aldı.

"İhracatta liderliğimizi sürdüreceğiz"

Sempa Pompa Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Mehmet Ferahkaya, ülke ihracatına sektöründe en çok katkıyı sağlayan firma olmanın gururunu yaşadıklarını belirtti. Ferahkaya, "2023 yılında En Çok Pompa ve Aksamları İhracatı Yapan Firma unvanını almaktan gurur duyuyoruz, ihracatta liderliğimizi sürdüreceğiz. Kalitemize ve kapasitemize yatırım yaparak, yeni pazarlarda Türk bayrağını daha da yükseklere taşımaya kararlıyız. Bu başarıda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza, müşterilerimize ve tedarikçilerimize teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Ödül törenine İSİB yönetim ve denetim kurul üyeleri, firmaların yönetim kurulu üyeleri, profesyonel yöneticiler ve sektör temsilcileri katıldı. Katılımcılar, Sempa Pompa'nın başarısını takdir etti ve yönetimini tebrik etti.