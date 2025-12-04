Şenocak: "OSB'lerde yatırıma zorlama ve harç bedelleri sanayicinin üzerinde baskı oluşturuyor"

ESRA ÖZARFAT

BURSA - MÜSİAD Bursa Şube Başkanı Alparslan Şenocak, OSB Uygulama Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle tahsisli parsellerde yapı ruhsatı ve üretime geçme sürelerinin dolması, ek süre taleplerinin ücrete tabi olması ve 2025 sonuna kadar başvuru zorunluluğu getirilmesini değerlendirdi. Şenocak, düzenlemenin yatırım disiplini açısından gerekli olduğunu ancak zamanlamanın sanayiciyi zorladığını belirterek, “Devletimizin yatırım yapılmayan parsellerin ekonomiye kazandırılması yönündeki iradesini ve düzenlemenin mantığını doğru buluyoruz. Ancak sanayicimiz şu an zorlu bir virajdan geçiyor. Yüksek faiz oranları, finansmana erişimdeki kısıtlamalar ve küresel pazarlardaki daralma, yeni yatırım kararlarını ötelemeye neden oluyor. Sanayicimiz yatırım yapmak, istihdam sağlamak istiyor; ancak bugünkü maliyetlerle inşaata başlamak veya tesisi tamamlamak büyük bir finansman yükü getiriyor” dedi.

‘Ek süre için harç/bedel ödenmesi’nin ve sürelerin daraltılmasının zaten nakit akışını yönetmeye çalışan üreticinin üzerinde ilave bir baskı oluşturduğunu vurgulayan Şenocak, “Bu süreçte sanayicimize biraz daha esneklik tanınması veya finansman modelleriyle desteklenmesi, üretimin sürdürülebilirliği açısından hayati önem taşıyor” diye konuştu.