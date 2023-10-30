'Sermaye-borç dengesini kuran, enflasyonist ortamda kazanabilir'

Eray ŞEN/ADANA

Uluslararası danışmanlık, denetim ve vergi şirketi EY (Ernst & Young) Türkiye Ülke Başkanı Metin Canoğulları, yeni ofis açılışı için geldiği Adana’da Ekonomi Bölge Temsilcisi Selçuk Altun’a açıklamalarda bulundu. En son 2003 yılında yapılan enflasyon muhasebesinin, günümüz koşullarında tekrar gündeme geldiğini hatırlatan Canoğulları, “Türkiye’de enflasyon muhasebesi zaten standart olarak uygulanmak zorunda, çünkü kriterler oraya geldi, hatta geçen sene gelmişti de bile ancak kamu, bu seneden itibaren başlamayı uygun gördü” dedi. Şirketlerin ‘yavaş yavaş’ bu duruma hazırlandığını ifade eden Canoğulları, “Çoğu şirketin bu süreci bitirmiş, enflasyon muhasebesi yapıp, test aşamasına geçiyor olması lazımdı. Şirketler daha yeni yeni gelmeye başladı” diye konuştu.

Enflasyon muhasebesinin şirketler açısından doğuracağı sonuçlara değinen Metin Canoğulları, şu değerlendirmeyi yaptı: “Bu uygulamada hem şirketler, hem sektörler açısından farklı sonuçlar ortaya çıkar. Mesela bankacılık sektörü sermaye yoğundur. Bu sektörde açıklanan karlar, enflasyon muhasebesi uygulandığında düşecek. Reel sektörde ise şirketin aktif yapısı ve borç yapısı çok önemli. Eğer şirket sermaye-borç oranında dengeyi kurgulamışsa, enflasyonist ortamda para kazanabilir.”

“Şirketler bilgi işlem güvenliğini ön planda tutmalı”

Günümüzde şirketler açısından her işin dijital olarak yapıldığını belirten Canoğulları, şu uyarılarda bulundu: “Bilgi işlem güvenliği önemli. Bilgi işleme giren datalar, doğru süzgeçlerden geçiyor mu? Bilgi işlem doğru rapor üretiyor mu, maliyet hesabını doğru yapıyor mu? Bilgi işlem sisteminiz güvenli değilse, her gelen ulaşabiliyorsa ya da isteyen istediği değişikliği yapabiliyorsa, bu ortamda denetim yaparken, dataları daha çok incelemek zorunda kalıyoruz. Ayrıca; kalifiye insan, dolaylı olarak kalifiye bilgi konusu önemli. Mali tabloları hazırlamak için ilgili standartlara sahip olmak lazım. Maalesef denetçiler bir taraftan denetim yapıyor, bir taraftan da şirketin muhasebesi, uluslararası finansal raporlama standartlarına hazırlık yanına destek oluyor.”

“Ortadoğu ve Afrika’ya iş yapmak isteyen Adana’ya gelecek”

Canoğulları, EY’nin Türkiye’deki 6’ncı ofisini Adana’ya açma nedenlerini anlatırken, şunları söyledi: “Adana coğrafi konum itibariyle Akdeniz ile Güneydoğu arasında ve

ayrıca Ortadoğu ile Afrika’ya yakın. Bu nedenle Adana’yı tercih ettik, buradan her yere ulaşabiliriz. Geçmişte herkes İstanbul’a gitti ama artık teker tersine dönmeye başladı. Bundan sonra Ortadoğu’ya yönelim olacak. Bugün Ortadoğu’da bir takım krizler yaşanıyor ama bir gün sükûnete erecek. Suriye, Irak, Mısır gibi bölgeler buradan beslenecek. Türkiye’ye gelip yatırım yapmak isteyenler, Ortadoğu’ya, Afrika’ya ulaşmak istiyorsa Adana ve çevresine gelecek. Ayrıca Adana tarıma dayalı her türlü sanayi üretimin yapılabildiği bir bölge. Dolayısıyla bu bölge bizim için çok kritik. Buradan Kayseri, Kahramanmaraş, Gaziantep’e de hizmet vereceğiz. Süreç içerisinde İlerleyen süreçte Ortadoğu ve Afrika’ya da hizmet vermeyi de planlıyoruz.”

Ernst & Young Adana, 30 kişilik bir ekiple başladı

Uluslararası alanda danışmanlık, denetim, vergi, strateji ve kurumsal finansman hizmetleri sunan EY (Ernst & Young), Türkiye’de büyümeye devam ediyor. Dünya çapında 150’den fazla ülkede, 395 binin üzerinde çalışanı olan EY, Türkiye’de 40 yıldır, 2 binin üzerinde personel ile iş dünyasına hizmet veriyor. İstanbul Maslak, İstanbul Maltepe, Ankara, Bursa ve İzmir ofislerinin ardından altıncı ofisi Adana’da 2023 yılının başında hizmete sunan şirket, deprem felaketi nedeniyle resmi açılış törenini ertelemişti. EY Türkiye Ülke Başkanı Metin Canoğulları ve EY Türkiye Adana Ofis Lideri Bora Tanrısınatapan’ın ev sahipliği yaptığı açılış törenine; şirketin Türkiye yönetim kurulu, yerel yönetim ve iş dünyası temsilcileri katıldı. EY’nin Adana’da ilk etapta oluşturduğu 30 kişilik ekibin, bir yılda 100 kişiye ulaştırılması hedefleniyor.