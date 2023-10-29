ENYAKIT'tan Cumhuriyet'in 100. yılına özel kampanya

MÜBERRA TAŞÇI/SAMSUN

ENYAKIT, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına özel bir kampanyasını duyurdu.

ENYAKIT, Türkiye çapındaki tüm elektrikli şarj istasyonlarında 29 Ekim tarihinde geçerli olmak üzere ücretsiz şarj hizmeti verecek. Kampanyadan bir gün boyunca tüm ENYAKIT üyeleri faydalanabilecek. Üyelik işlemleri tamamen ücretsiz olarak hızlı, kolay ve güvenli bir seçenek sunan ENYAKIT uygulaması üzerinden gerçekleştirilebilecek.

ENYAKIT olarak Türkiye’nin enerji dönüşümüne katkı sunmaya ve geleceğin teknolojileriyle ülkemizi yarınlara taşımaya devam ettiklerinin altını çizen ENYAKIT Genel Müdürü Tayfun Şenses, “Cumhuriyetimizin kuruluş yıldönümünde tüm kullanıcıları kaliteli hizmetimizle buluşturmak üzere özel bir kampanyayı hayata geçirdik. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, tam 100 yıl önce, Türkiye’nin geleceğine ışık tutan bir devrimle hayata geçirdiği Cumhuriyetimizin kuruluş yıldönümü kapsamında, tüm üyelerimize bir gün boyunca ENYAKIT istasyonlarından ücretsiz hizmet sunuyoruz. Türkiye’nin yüzde 80’ini kapsayan ENYAKIT elektrikli şarj istasyonlarımızda, tüm elektrikli araç kullanıcılarını, en-ix teknolojimizin benzersiz ve konforlu hizmetini deneyimlemek için bekliyoruz” dedi.

ENYAKIT elektrikli şarj istasyonları ile Türkiye’nin yüzde 80’ine ulaşıyor

Akaryakıt sektöründeki 35 yıllık tecrübesi ile elektrikli şarj istasyonlarında da öncü bir konumda ilerleyen ENYAKIT, tüm Türkiye’ye ulaşma hedefiyle yatırımlarının sürdürüyor. Türkiye'nin ilk elektrikli şarj işletmecisi lisansının sahibi olan ENYAKIT, yıl sonuna kadar 130 şarj istasyonuna ulaşmayı hedefliyor. ENYAKIT Genel Müdürü Tayfun Şenses, dünyada hızlı bir şekilde gelişen enerji dönüşümünde rol almaktan heyecan duyduklarını aktararak, söz konusu dönüşümde gelecek nesillere yenilenebilir enerjinin kullanımı ile temiz bir çevre bırakmanın ilk öncelikleri olduğunu kaydetti. Elektrikli araçların sayısındaki artışla şarj istasyonlarına olan ihtiyacın daha da artacağına dikkat çeken Şenses, elektrikli araç kullanıcılarına kesintisiz hizmet vermenin giderek önem kazandığını belirtti.

Dünyada ilk ve tek elektrikli araç tanıma sistemi

ENYAKIT cep telefonu uygulamasını yeni özelliklerle zenginleştirdiklerini aktaran Şenses, “Türkiye’de tüm elektrikli araç kullanıcıları En-ix teknolojisi sayesinde müşteri deneyimini çok üst bir noktaya taşıyoruz. Dünyada ilk ve tek olan En-ix teknolojisi sayesinde sistem aracı ve kullanıcıyı anında tanıyor. Aynı cep telefonunu şarj eder gibi soketi araca taktığınızda otomatik doluma başlıyor ve ödemeyi de uygulama üzerinden yapma imkanı sunuyor. Tüm filonuzun enerji kontrolü artık telefonunuzdaki ENYAKIT uygulamasıyla parmaklarınızın ucunda oluyor. ENYAKIT ile gelecek için hedeflerimiz var. Kullanıcı dostu Türkiye'nin yeni nesil enerji ikmalcisi ENYAKIT cep telefonu uygulaması ve özelliklerini hem insan gücümüzle hem de gelişen teknolojiyi takip ederek zenginleştirmeye ve bu dönüşümde lider olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“Kesintisiz seyahat için yatırım yapıyoruz”

Şirket olarak müşterilerin elektrikli araçlarla özgürce seyahat edebilmelerini hedeflediklerini söyleyen Şenses, “Türkiye'nin ilk elektrikli şarj ağı işletme lisansı sahibiyiz ve şarj lisansı sahipleri arasında tamamı DC (yüksek hızlı) istasyonu tek firma olarak tüm hızıyla yatırımlarımıza devam ediyoruz. Türkiye'nin yüzde 80'inin, 300 kilometre menzile kadar elektrikli araç ile seyahat edilebilen yüksek hızlı şarj ağını son bir yılda kurduk. Hedefimiz bu menzili 200 kilometreye kadar hızlıca düşürmek ve konusunda uzman yatırım ve operasyon ekiplerimiz büyük bir gayret ve titizlikle durmadan çalışıyor. Elektrikli araç kullanıcılarının 20-30 dakikalık şarj süresi boyunca keyifli zaman geçirecekleri lokasyonlara odaklanıyoruz. Kesintisiz ve özgürce seyahat için çok özel yerlere yatırım yapıyoruz. Odağımız, müşterilerin özgürce seyahatini sağlayacak satış endişesi yaşamadan Türkiye'nin her yerine yatırım yapmak” şeklinde konuştu.

Yakında ticari araçlar da dönüşüm başlayacak..

Şenses, 2024 yılında Türkiye’de elektrikli ticari araç ve TIR’ların da yollara çıkacağını belirterek, sözlerine şunları ekledi: “Öngörümüz, bireylerde ve filolardaki dönüşümün önümüzdeki 5-7 yıl içinde yüzde 50 paylaşımla tamamlanmış olması. Kısaca bir evde iki araç var ise biri elektrikli araç olacak diğeri ise hala fosil yakıt tüketicisi olmaya devam edecek. Aynı durum filolarda da geçerli olacak. Öncelikle filo binek araçlarda sonrasında ticari araçlarda değişim hızlanacak. Bu dönemde oldukça fazla tüketim karşılaştırmaları olacak. Araç yatırımlarının geri dönüşüm hesabı ve fayda analizi yapılacak. Bizim bu süreçte iyi bir danışman olarak öncelikle yer almamız gerekiyor. Yeni sektörün öncelikli ihtiyacı bu olacaktır.”