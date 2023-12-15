Sinema sektörü 50 milyar dolar ihracat hedefine yaklaşıyor

NURETTİN BAKİ / İZMİR

Film ve dizi endüstrisinin 2025 yılında 50 milyar dolar döviz getirebileceği hedeflerine adım adım yaklaştıklarını belirten TOBB Türkiye Kreatif Endüstriler Meclisi Başkanı Ali Ata Kavame, “Kreatif endüstrilerin kültür hazineleri geniş olan, hayal etmekten uslanmayan düşünce uzaylarında büyük hikayeler senaristlerin dünya insanlarını toplum olarak dizayn ederken, başvurulan en büyük muhakeme mekanizmalarıdır. Türkiye’de 1.5 milyon civarında olan kreatif endüstri istihdamının ve ayrıca ülkemizin Gayri Safi Milli Hasıla’sını (GSMH) neredeyse yüzde 4’ünü oluşturan endüstrimizin 2025 yılında 50 milyar dolar döviz getirebileceği gerçekliğine her geçen gün daha da yaklaşıyoruz” dedi.

“Türkiye dijital sanatlarda dünya lideri”

Dünya sinema ve yayıncılık otoritelerinin ve toplumların zihinlerinde akredite olan Türk sinemasının gelecekte de büyük bir katma değer üretebileceğini söyleyen Kavame, “16 sektörden oluşan kreatif endüstriler, Türkiye'deki kreatif insanların fikir tellerinden oluşan senaryolarla, üretilen içeriklerle 190 ülkede Türkiye’nin kültür ve kreatif rezervini anlatıyoruz. Sadece kreatif rezervle burada biz sinema sanatını icra etmiyoruz, coğrafyamızı tanıtıyoruz, insanlığa, doğaya bakış açımızı anlatıyoruz. Kültürümüzü dünyaya anlatıyoruz. Bununla birlikte ülkemizde üretilen sanayi ürünlerini, ülkemizdeki turizm alanlarını dünya toplumlarına gösteriyoruz” sözlerine yer verdi.

Türkiye’nin dijital sanatlar alanında dünya lideri olduğunu ve bu gücünü gençlerden aldığını ifade eden Kavame, “Bizim diğer ülkeler gibi doğal kaynaklarımız yok gençlerimiz var. Türkiye’nin dünyada lider olduğu bir sektör var ama kimsenin haberi yok. Türkiye dijital sanatlarda dünya lideri. Bu gücü gençler sayesinde aldığımız bir noktadayız. Refik Anadol bu konuda dünyada bambaşka bir çığır açtı. Dünyada ilk kez Türkiye dijital sanat alanında teşvik vermeye başladı. Bu alanların hepsi gençlerin alanı. Çünkü gençlerin başarısı, ülkemizin başarısı olacak” diye konuştu.