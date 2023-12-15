'Aile şirketlerinde devir; huzur, barış ve liyakat esaslı olmalı'

NİHAT DELİBAŞI / DENİZLİ

Denizli Genç İş İnsanları Derneği (DEGİAD), Türkiye Aile İşletmeleri Derneği (TAİDER) işbirliği ile Nesiller Arası Devir Süreci konulu panel düzenledi.

Şirketlerinin ikinci ve üçüncü kuşak temsilcileri olan Yorglass Yönetim Kurulu Başkanvekili Gülfem Yorgancılar Perçin, Yorglass Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurumsal İletişim Yöneticisi Merve Yorgancılar Işıtmak, Abalıoğlu Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmet Abalıoğlu ile Abalıoğlu Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Cafer Abalıoğlu’nun katıldığı ve MD Yönetim ve Strateji Danışmanlık, TAİDER Akademi Kurulu Üyesi Mustafa Doğrusoy’un yönettiği panelde aile şirketlerinde öncelikli konusunun şirketin bir sonraki kuşağa huzur, barış ve liyakat içinde devri olduğunu belirten DEGİAD Başkanı Hakan Urhan Türkiye’deki işletmelerin aile şirketi özelliğine dikkat çekerek “Aile şirketleri hangi sektörde iştigal ediyorsa olsun, sorunları belli. Bugün günümüzde sürdürülebilirlik konuşuyoruz. İşletmelerimizde bu departmanları kuruyoruz. Bunlarla ilgili projeler gerçekleştiriyoruz ancak, bence bir şirketin en önemli sürdürülebilirlik projesinin bir sonraki nesle huzur içerisinde, barış içerisinde ve liyakatle devrini becerebilmek” dedi. Bu konuda TAİDER’in oynadığı etkin role vurgu yapan Urhan, “Her ailenin her şirketin kendine özgü bir hikayesi, dinamiği var. Hiçbir şirket, hiçbir hikaye birbirine uymuyor. Bu bir parmak izi gibi. Kendi şirketlerimizde aile işletmelerimizde bu süreçleri kendimize özgü yönetiyoruz. Ancak, birbirimizden de öğrenebiliriz. Bu şirketlerdeki devir teslim süreçlerini, nesiller arası geçiş süreçlerini iyi yönetebilmiş olan şirketleri dinleyerek feyz alabiliriz, bunlardan örnek alabiliriz. Kötü örnekleri de tabii ki hafızalarımızın bir köşesine not edip, aynı hatalara düşmemek üzere bunları tecrübe hanemize yazabiliriz” diye konuştu.

"Aile kültürünün işe yansıması önemli"

Yorglass Yönetim Kurulu Başkanvekili Gülfem Yorgancılar Perçin, 1974’te kurulan şirkette en başından itibaren aktif görev aldığını belirterek, aile işletmelerinde aile bağları ve sevginin önemine vurgu yaptı. Yorglass Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurumsal İletişim Yöneticisi Merve Yorgancılar Işıtmak, eğitiminin ardından reklam sektöründe çalıştığını, ardından şirketin reklam ve İK süreçlerine yönelik organizasyonuna dahil olduğunu belirterek, “Global tedarikçi olma vizyonuna sahip şirketimizde kurumsal yapı kurarak şirketin 2. Nesilden 3. Nesle devrinde başarılı bir örnekle torunlarımızın bile burada konuşma yapacağı bir yapı kurmayı hedefliyoruz” dedi.

"Bir işi en iyi o işi yapanlar bilir"

Abalıoğlu Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmet Abalıoğlu da, aile üyelerinin sürece dahil olmasında işi işyerinde öğrenme esasına vurgu yaptı. Abalıoğlu, “Bir işi en iyi o işi yapanlar bilir. Onları dinlemeden karar almamız hataya davetiye çıkarmak olur. Dolayısıyla toplantılarımızda apoletlerimizi çıkarak kararları birlikte alıyor. Böylece ortak aklı kullanarak herkesin benimsediği kararları çıkarmış oluyoruz” dedi. Abalıoğlu Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Cafer Abalıoğlu ise, ailenin 3. Kuşak temsilcisi olarak her daim işe devam etmek üzere motive edildiklerini dile getirerek bu süreçte en büyük desteği aileden gördüklerini vurguladı. Abalıoğlu, “82. Yılımızda şirketimizi daha nice 82 yıllara taşımak istiyoruz” dedi.

TAİDER, Denizli’de şubeleşiyor

TADER Başkanı Fatma Olten, Dernek olarak hedeflerinin ülkemizin Dünya genelinde aile şirketlerinin gelecek nesle devrinde en başarılı ülke olması olduğunu söyledi. Denizli’nin ülke ekonomisindeki öncü rolüne değinen Olten, “TAİDER, önemli sanayi şehirlerimizde temsilcilik açması gündemde. Adana ve Mersin’in hemen ardından Denizli’de şube açmayı hedefliyoruz” diye konuştu.