Sinop’ta Turizm Paydaş Analiz Çalıştayı gerçekleştirildi

SİNOP/EKONOMİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rekabetçi Sektörler Programı çerçevesinde Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı’nın (KUZKA) yürütücüsü olduğu “Sinop’ta Temel Sektörlerin Rekabetçiliğinin Artırılması” projesi teknik yardım bileşeni kapsamında düzenlenen çalıştaya Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerinin yanı sıra ulusal düzeyde turizm paydaşları katıldı.

Proje faaliyetlerine ilişkin yapılan bilgilendirmenin ardından başlayan çalıştayda, katılımcılarla paydaş analiz çalışmaları yapıldı. Her bir katılımcı ile ayrı ayrı yapılan çalışmada, illere ilişkin turizm potansiyelleri analiz edildi. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı’nın ev sahipliği yaptığı çalıştay, Sinop’ta Temel Sektörlerin Rekabetçiliğinin Artırılması Projesi teknik yardım bileşeni turizm odağında hazırlanacak TR82 Bölgesi Turizm Master Planı, Turizm Destinasyon Tanıtım Stratejisi ve Kümelenme Yol Haritası hazırlanmasına ve Bölge genelinden belirlenecek 5 alandaki destinasyon alan planlamalarına altlık oluşturacak.