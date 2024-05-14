Şırnak-Cizre yolu 5 dakikalık dolu yağışıyla trafiğe kapandı
Şırnak’ta önce sağanak sonra da dolu etkili oldu. 5 dakika boyunca yağan dolu sonrası Şırnak-Cizre kara yolu trafiğe kapatıldı.
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Şırnak’ta sağanak yağış sele neden oldu. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Merkeze bağlı Kumçatı Beldesi Besta Sor mevkiinde bulunan Besta Sor deresi taştı. Dereden taşan yağmur suyu Şırnak-Cizre kara yolunun trafiğe kapanmasına neden oldu. Kumçatı Belediyesi ekipleri tıkanan Besta Sor köprüsünde yol açma çalışmalarına başladı. Şırnak-Cizre kara yolunun kapanması nedeni ile uzun araç kuyruğu oluştu.