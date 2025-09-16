Subaşı "Esnafımızın isteklerini dikkate alıyoruz"

Bilecik/Ekonomi

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Küçük Sanayi Sitesi'ni ziyaret etti. Başkan Subaşı'na başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürleri de eşlik etti.

Küçük Sanayi Sitesi esnafı ile sohbet eden Subaşı, bölgedeki sorunlar ile ilgili esnafın talep ve görüşlerini dinledi. Yapılacak çalmışmalarla ilgili bilgi veren Subaşı, "Haftaya küçük sanayi esnafımızla bir araya gelerek başladık. Çaylarını içerken sohbet ettik. İstek ve önerilerini de not almayı unutmadık. Misafirperverlikleri için değerli esnafımıza teşekkür ediyorum" dedi. Küçük Sanayi Sitesi işletme sahipleri başkan Subaşı'ya desteklerinden dolayı teşekkür etti