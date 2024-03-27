Sun Tekstil’den mesleki eğitime destek

İZMİR / EKONOMİ

Sun Tekstil ile Torbalı Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında imzalanan iş birliği protokolüyle mesleki ve teknik eğitimde istihdam ve üretim ilişkisini geliştirmek için öğretmenlere, öğrencilere eğitimler verilmesi, öğrencilerin işletmede mesleki eğitimlerinin gerçekleştirilmesi, istihdam edilmesine yönelik çalışmalar yapılması, okul, atölye ve laboratuvarlarının yeni teknolojilerle desteklenmesini amaçlanıyor. Torbalı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen protokol törenine, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cafer Tosun da katıldı.

Lise ve üniversitelerle yaptıkları işbirlikleri ve çeşitli staj programları sayesinde gelecek nesillere ilham kaynağı olmayı amaçladıklarını anlatan Sun Tekstil İnsan Kaynakları Grup Müdürü Özge Özbay, “Amacımız, lise ve üniversite öğrencilerine deneyim kazandırarak onları profesyonel hayata hazırlamak. Öte yandan Sun Tekstil ailesini genişletirken, çağın ve yeni neslin ihtiyaçlarından, Z kuşağının anlam arayışından ilham alıyoruz. Genç yeteneklerin şirketimize ve iş hayatına kazandırılmasına çok önem veriyoruz. Bir parçası olduğumuz program ve projeler sayesinde hem kurum kültürümüzü yaygınlaştırıyor, hem de istihdam gücünü artırıyoruz” dedi.

Torbalı Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Raşit Alpay Karataş da "İmzaladığımız bu protokol ile okulumuz Moda Tasarım Teknolojileri alanı öğrencilerinin ve mezunlarının hızlı bir şekilde üretime kanalize olmalarını sağlayacağız” şeklinde konuştu.