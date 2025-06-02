Sunar YK Başkanı ve CEO’su Çomu: Hedefimiz ilk 100’e 3 şirketimizle girmek

Sunar Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mustafa Nuri Çomu, yatırımlarını çevresel duyarlılık, teknolojik dönüşüm ve küresel rekabetçilik odağında şekillendirdiklerini söyledi. Sunar Yatırım bünyesinde, bitkisel sıvı yağ ve biyoendüstri alanlarında faaliyet gösteren Elita Gıda ile Sunar Mısır'ın bu yıl da Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasına girmesi konusunda değerlendirme yapan Çomu, “Yarım asrı geride bırakan birikimimizle bugün geldiğimiz noktada, Sunar Yatırım çatısı altındaki her bir şirket yatırım odağından sapmadan üretmeye, ihracat yapmaya ve yenilikçi çözümler geliştirmeye devam ediyor" dedi. 2024 yılında 60 milyon doların üzerinde yatırım yaptıklarını açıklayan Çomu, "Çalışmak ve vatanımız için en iyisini üretmek, bizim sorumluluğumuz” dedi. Çomu, şöyle devam etti:

“Sunar Yatırım olarak gerçekleştirdiğimiz LİDAŞ yatırımları, güneş enerjisi santralleri (GES) ve kapasite artırımı projeleri, grubumuzun uzun vadeli büyüme stratejisinin temel taşlarını oluşturuyor. Bu yatırımlar sayesinde yalnızca üretim kapasitesini artmıyoruz, aynı zamanda enerji verimliliği sağlayarak, karbon ayak izini azaltıyor ve sektörün ihtiyaç duyduğu sürdürülebilir tedarik altyapısını güçlendiriyoruz.”

Sunar Grubu’nun yeni inşa ettiği un fabrikasının, Sunar Un ve Sunar Yem şirketlerinin büyüme potansiyelini artırdığını vurgulayan Çomu, “Ayrıca Sunar NP şirketimizin geliştirdiği mısır bazlı biyobozunur ürünler, özellikle gıda perakendesi ve havacılık gibi sektörlerde çevreci ambalaj çözümleri sunuyor. Plastik poşetlerin yerini alan bu torbalar, 180 gün içinde doğada tamamen çözünebiliyor. Bu çalışmalar, grubumuzun çevreyle uyumlu üretim vizyonunu gösteriyor” dedi.

“Yurt dışında Türk tarım sanayisinin gücünü temsil ediyoruz”

Çomu, ilk 500’de yer alan şirketleri hakkında şu değerlendirmeyi yaptı: “Elita Gıda ve Sunar Mısır, hammaddelerini sürdürülebilir tarım yoluyla temin eden ilk ve tek şirketler arasında. Ar-Ge merkezimizde geliştirdiğimiz inovatif ürünler, bizi geleceğe hazırlıklı hale getiriyor. Bu yıl devreye aldığımız İyi Üretim Uygulamaları (GMP) tesisimiz sayesinde kalite standartlarını tıbbi kullanıma uygun seviyelere taşıdık. Yalnızca iç pazarda değil, küresel pazarlarda da Türk tarım sanayisinin gücünü temsil eden Sunar Yatırım; Elita Gıda, Sunar Mısır ve Sunar NP markalarıyla yurt dışı fuarlarda aktif olarak yer alarak, yeni iş birlikleriyle ihracat hacmini artırıyor. Hedefimiz; önümüzdeki yıllarda Türkiye’nin ilk 100 sanayi kuruluşu arasında 3 şirketimizle yer almak. Sadece büyümekle kalmayıp, dış ticaret açığını kapatacak, ithalatı ikame edecek stratejik ürünler üretmeyi sürdüreceğiz.”