Suriye’ye hayvansal gıda ihracatı durma noktasına geldi

MERSİN/EKONOMİ



Suriye ile yaşanan gümrük vergisi krizini değerlendiren Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Sektörler Konseyi Üyesi ve Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (ASHİB) Başkan Yardımcısı Ali Can Yamanyılmaz, Türkiye’nin su ürünleri ve hayvansal mamulleri sektöründe Suriye’nin en önemli 11’inci pazar olduğuna dikkat çekti. Sektörün 2024’te Suriye pazarında 60 bin 459 ton ürünü değere dönüştürdüğünü kaydeden Yamanyılmaz, “11 Ocak’tan itibaren gümrük vergilerindeki artış ticaretimizi durma noktasına getirdi. Sınır kapılarında gıda yüklü TIR’larımız kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Yetersiz soğutma koşulları ve uzun süreli bekleme nedeniyle hayvansal gıdaların bozulma riski artıyor. Gümrük vergisi artışları ihracat maliyetlerimizin katlanmasına, talep daralmasına, pazar kayıplarına, lojistik ve dağıtım sorunlarına yol açacak. Bu dramatik tablo en fazla Akdenizli ihracatçıları olumsuz etkileyecek. Kararın yeniden gözden geçirilmesi için Ticaret Bakanlığımızın girişimlerini yakından takip ediyoruz. Dost ve kardeş Suriye halkının ihtiyaçlarının karşılanması noktasındaki sorumluluğumuzun bilinciyle hareket etmeyi sürdüreceğiz. Ticaret diplomasisinin hızlandırılarak sorunun bir an önce çözülmesini bekliyoruz” dedi.



“Suriye ile ticaret imkânsız hale geldi”

Gümrük vergisindeki fahiş artışın Suriye’deki işletmeleri de şoka soktuğunu vurgulayan Yamanyılmaz, “Türk gıda firmaları ile ticaret yapan Suriye’deki işletmeler, ani karar karşısında hangi fiyatla ürün satacaklarını bilemiyor. Ortaya çıkan tablo, Türk ihracatçılarının Suriye’de ticaret yapmasını imkânsız hale getirdi. Bu durum kayıt dışılığın artmasına ve güvenlik risklerine de neden olacaktır. Suriye pazarında arz yetersizliği, raflardaki ürünlerin fiyatlarını da hızla yükselteceğinden alım gücü de düşecektir. Yüksek gümrük vergileri, iç savaşın yıkımıyla açlık sınırında yaşayan Suriye halkı için hayvansal gıdayı sofralardan kaldıran görünmez bir duvar olacaktır. Ekonomik dengeyi korumak için bu kararın sonuçlarının çok iyi analiz edilmesini bekliyoruz” diye konuştu.