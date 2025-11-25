Tadında Anadolu Hatay Lezzet Günleri’nin İzmir ayağı başladı

İZMİR / EKONOMİ

TAV Havalimanları iştiraki BTA, Anadolu’nun zengin mutfak kültürünü tanıtmayı amaçlayan “Tadında Anadolu Lezzet Günleri” kapsamında havalimanlarındaki restoranlarında bu yıl Hatay mutfağını ağırlıyor. 17-23 Kasım’da Tadında Anadolu İstanbul Havalimanı şubesinde yoğun bir katılımla gerçekleştirilen etkinlikler, 24-30 Kasım’da Tadında Anadolu İzmir Adnan Menderes Havalimanı şubesinde devam edecek. Etkinliklerin sonraki durağı, 1-7 Aralık tarih aralığında Tadında Anadolu Ankara Esenboğa Havalimanı şubesi olacak.

Medeniyetler şehri Hatay’ın zengin mutfak kültürünü yaşatmanın yanı sıra 6 Şubat depremlerinden etkilenen üreticilerin, kadın kooperatiflerinin ve bölge esnafının desteklenmesini amaçlayan etkinliklerin menü danışmanlığı, depremlerde iki işletmesi birden yıkılan Hatay Sultan Sofrası kurucusu Metin Tansal tarafından yürütülüyor.

Tadında Anadolu markasıyla 2011’den bu yana Anadolu’nun zengin mutfak birikimini dünyayla buluşturduklarını anlatan BTA İcra Kurulu Başkanı Baha Bülbül, “Bu yıl, ülkemizin kadim şehirlerinden Hatay’a hem tanıtım hem de dayanışma yoluyla katkıda bulunmak istedik. 6 Şubat depremlerinde iki işletmesi birden yıkılan değerli Metin Tansal’ın danışmanlığında hazırlanan menülerimizle Hatay’ın geleneksel tarifleri Tadında Anadolu mutfağında hayat buldu. Depremden etkilenen üreticilerimizi, kadın kooperatiflerini ve Hatay’ın kültürel mirasını destekleyerek, medeniyetler sofrasını yaşatmayı amaçlıyoruz” dedi.