TAFE Türk çiftçisinde güven oluşturdu, büyümeye devam ediyor

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Dünyanın en büyük traktör üreticilerinden biri olan Hindistan merkezli TAFE, Türkiye’deki üretim faaliyetleri ve bayilik stratejileriyle tarım sektörünün dikkatini çekiyor. Manisa’daki tesisinde yıllık 15 bin adet traktör üretim kapasitesine ulaşan TAFE, bu üretimin önemli bir kısmını Türkiye pazarı için gerçekleştiriyor. Aynı zamanda Avrupa ve diğer küresel pazarlara ihracat yapılan bu tesis, markanın uluslararası üretim stratejisinde kritik bir rol üstleniyor.

Ekonomi Gazetesi Konya Bölge Temsilcisi İbrahim Çiçekçi’nin sorularını yanıtlayan TAFE İletişim ve Dijital Pazarlama Yöneticisi Sunitha Subramaniyan, hem Türkiye’ye yönelik planları hem de Konya özelindeki hedeflerini paylaştı. Subramaniyan, TAFE’nin Konya’da da bayilik kurmak üzere girişimlerini sürdürdüğünü belirterek, “Kaliteden ödün vermeden, yerel iş ortaklarıyla büyümek istiyoruz” dedi.

“Amacımız Türk çiftçisinin güvenini kazanmak”

TAFE Müşteri Deneyim Merkezi sayesinde çiftçilerden bayilere kadar herkesin, TAFE’nin traktörlerini ve Türkiye’ye kazandırdığı ileri teknolojileri birebir deneyimleme imkanına sahip olduğunu belirten Subramaniyan, “Türkiye genelinde bayilik ağımızı genişletiyoruz. Bu süreçte, vizyonumuzu paylaşan ve çiftçileri güçlendirmeyi amaçlayan bayilerle çalışmayı tercih ediyoruz. Potansiyel bayilerden büyük bir ilgi gördük ve yakında ülke genelinde bayilik ağımızı genişleteceğiz. TAFE Traktörleri, Türk çiftçisinin güvenini kazanma temeli üzerine inşa edildi. Amacımız yalnızca traktör satmak değil, bunun ötesine geçerek müşteri memnuniyetini en üst düzeyde sağlamak. Tüm müşterilerimiz için, ürün yaşam döngüsü boyunca satış sonrası destek sağlayacağız” şeklinde konuştu.

“Türkiye’de kalmaya kararlıyız”

TAFE’yi deneyimlemek isteyen herkesi Manisa’daki üretim tesislerine davet eden Sunitha Subramaniyan, “Konya gibi bölgelerden gelen talepleri de titizlikle değerlendiriyoruz. Böyle bir talep olduğunda, ihtiyacı anlayabilmek için başvuruyu en yakın bayimize yönlendiriyoruz. Türkiye'nin en büyük ikinci tarım bölgesi olan Konya gibi stratejik öneme sahip bölgelerde bayilikler kurarak Türkiye genelinde genişlemeye devam edeceğiz. Türkiye’deyiz ve burada kalmaya kararlıyız. Hindistan’dan sonra Türkiye, bizim için en önemli pazarlardan biri. Konya’daki iş çevreleri ürünlerimize büyük ilgi gösteriyor. Bu nedenle yatırımlarımıza ve büyümeye burada devam etmek istiyoruz. Bayilik süreçlerimizi titizlikle yürütüyoruz. Bu bayilik arayışını sizin platformunuz aracılığıyla duyurmak bizim için oldukça kıymetli.” ifadelerini kullandı.