Tarım 4.0 Teknoloji ve Etki Derneği, tarım teknoloji yatırımcılarını buluşturuyor

NURETTİN BAKİ / İZMİR

Etkinlik öncesi EKONOMİ'ye konuşan TETA Teknik Tarım Genel Müdürü, Tarım 4.0 Teknoloji ve Etki Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sumer Tömek Bayındır ve Progen Genel Müdürü, Tarım 4.0 Yönetim Kurulu Üyesi Aykut Özbuğday, “Türkiye İş Bankası İzmir Girişimcilik Şubesi destekleriyle bugün özellikle değer zinciri odaklı girişimcileri ve yatırımcıları bir araya getireceğiz. Toplantımız, tarım-gıda değer zincirinde nitelikli işbirliklerini geliştirmeyi amaçlıyor. Tarımsal üretim paydaşları ile teknoloji kullanımı, katma değerli üretim ve sağlıklı gıda odağında konuşacağız. Bu toplantıda ayrıca bahsedilen nitelikli işbirliklerine örnek olarak, Digitopia Sürdürülebilirlik ve Dijital Olgunluk Ölçümü’nü tarım ve gıda işletmelerinde uygulamak üzere TETA Teknik Tarım ile yaptığı işbirliğinden, Gıda tedarik zincirinde Ingredy ve Farmolog işbirliğinin detaylarını da paylaşacağız” ifadelerini kullandı.

Tarım ve gıdanın katma değerinin artması için çalıştıklarını söyleyen Tarım 4.0 Teknoloji ve Etki Derneği Başkanı Sumer Tömek Bayındır, “2018 yılında tarım makina ve teknolojileri üreticileri önderliğinde kurulan Tarım 4.0 Teknoloji ve Etki Derneği tarım devriminin gerçekleştiği yer olan Anadolu’daki kadim bilginin kuşaklar boyu aktarılması ve Türkiye’nin gelişmiş bir tarım ülkesi olması için çalışan, tarımsal üretimin ihtiyaçlarını doğru okuma becerisine sahip, tarım teknolojilerinin etkin bir şekilde kullanılması amacını güden yetkin sivil toplum kuruluşu. Sürdürülebilir tarım konusunda bilgi birikimini devreye sokmak ve tarım-gıda-gastronomi başta olmak üzere tedarik zincirinde katma değerinin artırılması için çalışıyoruz” diye konuştu.

“Tarım Teknoloji Etki Zirvesi 2024‘te tekrar bir araya geliyoruz”

Tarım paydaşlarını 2024’te tekrar bir araya getireceklerini söyleyen Bayındır, “Derneğimizin düzenlediği tarım zirveleri, çevreye karşı duyarlı sürdürülebilir bir tarımsal üretimi temin eden, insana, hayvana, suya, toprağa gereken değeri veren, gerçekten olumlu katkı yapabilen teknoloji ve girişimcileri öne çıkaracak, her şeye rağmen topraktan ve hayvandan kopmayan uzman girişimciler olan çiftçilerden yana tavır koyuyor. Ülkemizde tarım ve tarıma dayalı sanayinin genç nesil için değer üretmesi ve onlar tarafından da değerli görülmesini sağlamak için çalışıyoruz. 22-23 Şubat 2024 tarihlerinde tarım, sağlıklı gıda ve etki alanının öncüleri ve uzmanları, yeni girişimler ve çeşitli kurum ve kuruluşlar ile 2. Tarım Teknoloji Etki Zirvesi 2024‘te tekrar bir araya geliyoruz” ifadelerini kullandı.