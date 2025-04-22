Tarsus ile Rusya, stratejik ticari ortaklık kuracak

TARSUS/EKONOMİ



Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası (Tarsus TSO), ‘Yeni Dönemde Rusya ile Ticaret Fırsatları’ konulu panele ev sahipliği yaptı. Moderatörlüğünü Tarsus TSO Başkanı H. Ruhi Koçak’ın üstlendiği programın konuşmacıları Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilcisi Aydar Gaşigullin, Ekonomi Bakanlığı Temsilci Yardımcısı Ruslan Bekuzarov ve Ticaret Mümessiliği Başdanışmanı Denis Simonov oldu. Mersin-Rusya ticari ilişkisinin gelişimi, gelecekteki büyüme alanları ve potansiyellerin ele alındığı etkinliğin açılışında bazı veriler paylaşan H. Ruhi Koçak, “Mersin, Türkiye'nin Rusya'ya yaptığı toplam ihracatta yüzde 5’le önemli bir paya sahip. Genel başarı tablosu içinde Tarsus da önemli bir yer tutuyor. Tarsus, Mersin'in Rusya'ya yaptığı ihracatın yaklaşık yüzde 2'sini oluşturuyor ve bu başarı özellikle narenciye ihracatındaki güçlü performansımızdan kaynaklanıyor. Tarsus'un narenciye ihracatındaki liderliğini ve Rusya pazarındaki potansiyelini önemsiyoruz. Tarsuslu iş insanları olarak gelecekteki iş birlikleri için umutluyuz” dedi.



Makine ve teçhizat sektöründe artan işbirliğine değinip Temmuz 2025’te Yekaterinburg’da düzenlenecek INNOPROM Sanayi Fuarı hakkında bilgiler veren Aydar Gaşigullin ise Tarsus’tan kolektif katılım çağrısı yaptı.



Toplantıya Ankara’dan çevrimiçi şekilde dâhil olan Rusya Tarım Bakanlığı Türkiye Temsilcisi Artur Leontiev de Tarsus’un en önemli tarım bölgelerinden biri olduğuna dikkat çekti. Türkiye menşeli yaş meyve ve sebzelere yoğun talep gösterdiklerini anımsatan Leontiev, ihracatta dikkat edilmesi gereken prosedürleri aktardı.



Ruslan Bekuzarov da yatırımcılara sundukları Sanayi Geliştirme Fonu, Özel Yatırım Sözleşmesi, sanayi ipoteği ve altın vize gibi devlet desteklerini tanıttı.



Panelin sonunda Tarsus TSO Başkanı Koçak tarafından Rus heyete St. Paul Kuyusu’nun yer aldığı özel bir plaket ve yöresel ürünlerden oluşan hediye paketi verdi. Heyet ise Koçak'a geleneksel bir Rus matruşkası takdim etti.



Tarsus Organize Sanayi Bölgesi’ni ziyaret edip yatırımlar ve projeleri inceleyen Rus heyet, Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç ile de bir araya gelerek Çukurova-Rusya iş birliğinin geliştirilmesine yönelik fikir alışverişinde bulundu.