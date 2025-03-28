Tarsus TSO, başarılı çalışmaları destekliyor
Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası’nın (Tarsus TSO) 11 ve 4 nolu meslek komitelerinde görev yapan üyelere, geride kalan 2024 yılında gösterdikleri üstün performans ve oda çalışmalarına sundukları katkılar dolayısıyla başarı belgesi ile plaket takdim edildi.
TARSUS/EKONOMİ
Tarsus TSO Müşterek Meslek Komitesi’nin mart ayı olağan toplantısı gerçekleşti. Meclis Başkanı Hüsnü Yağcı ve Yönetim Kurulu Başkanı H. Ruhi Koçak’ın yönetimindeki toplantıda gündem maddeleri masaya yatırıldı, Tarsus başta olmak üzere bölgedeki değişim ve gelişmelere dikkat çekildi.
Oturumda meslek komitelerinin önemini vurgulayan H. Ruhi Koçak, “İşin mutfağı ve odaların kalbi olan komitelerin daha çok fikir ve proje üretmelerini arzuluyoruz. Yeni dönemde daha dinamik ve etkin bir yapıyla tüm sektörlerin aktif rol alacağı bir çalışma dönemi planlıyoruz” dedi.
Görüş ve önerilerin alındığı toplantının son bölümünde; sigortacılar, bankalar, finans kuruluşlarını kapsayan 11 nolu meslek komitesi üyeleri ile hayvancılık, hayvansal ürünlerin işlemesi ve ticaretini barındıran 4 nolu meslek komitesi üyeleri, geçen yıl gösterdikleri üstün başarılar nedeniyle başarı belgesi ve plaketle onore edildi.