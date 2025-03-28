Tarsus TSO, başarılı çalışmaları destekliyor

TARSUS/EKONOMİ



Tarsus TSO Müşterek Meslek Komitesi’nin mart ayı olağan toplantısı gerçekleşti. Meclis Başkanı Hüsnü Yağcı ve Yönetim Kurulu Başkanı H. Ruhi Koçak’ın yönetimindeki toplantıda gündem maddeleri masaya yatırıldı, Tarsus başta olmak üzere bölgedeki değişim ve gelişmelere dikkat çekildi.



Oturumda meslek komitelerinin önemini vurgulayan H. Ruhi Koçak, “İşin mutfağı ve odaların kalbi olan komitelerin daha çok fikir ve proje üretmelerini arzuluyoruz. Yeni dönemde daha dinamik ve etkin bir yapıyla tüm sektörlerin aktif rol alacağı bir çalışma dönemi planlıyoruz” dedi.



Görüş ve önerilerin alındığı toplantının son bölümünde; sigortacılar, bankalar, finans kuruluşlarını kapsayan 11 nolu meslek komitesi üyeleri ile hayvancılık, hayvansal ürünlerin işlemesi ve ticaretini barındıran 4 nolu meslek komitesi üyeleri, geçen yıl gösterdikleri üstün başarılar nedeniyle başarı belgesi ve plaketle onore edildi.