  1. Ekonomim
  2. Şehirler
  3. Tarsus’ta gıda sektörünün geleceği masaya yatırılacak
Takip Et

Tarsus’ta gıda sektörünün geleceği masaya yatırılacak

Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası, bölgenin tarım ve gıda potansiyelini öne çıkarmak amacıyla önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. “Tarsus’un Gıda Sektöründeki Fırsatları” başlıklı konferans, 20 Kasım 2025 Perşembe günü saat 14.00’te Tarsus TSO Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Tarsus’ta gıda sektörünün geleceği masaya yatırılacak
Takip Et

Konferansa, Türkiye’nin önde gelen tarım gazetecilerinden Ekonomi Gazetesi Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım katılarak sektördeki son gelişmeleri, üretim trendlerini ve yatırım fırsatlarını değerlendirecek.

 

Etkinlikte ayrıca, bölgesel kalkınmayı destekleyecek stratejik yaklaşımlar, Tarsus’un güçlü tarımsal altyapısı ve gıda sektöründe ortaya çıkan yeni iş modelleri ele alınacak. Sektör temsilcileri, yatırımcılar ve çiftçiler için önemli bir buluşma noktası olması beklenen konferans, Tarsus’un gıda ve tarım alanındaki rekabet gücüne dikkat çekmeyi hedefliyor.

Şehirler
MHP Konya Milletvekili Kalaycı: “Konya’ya yatırımların hızı artmalı”
MHP Konya Milletvekili Kalaycı: “Konya’ya yatırımların hızı artmalı”
ESO’ya AB’den 125 Bin Avroluk Hibe!
ESO’ya AB’den 125 Bin Avroluk Hibe
Sanayide Sürdürülebilir Performansın Ödülleri KSO’da sahiplerini buldu
Sanayide Sürdürülebilir Performansın Ödülleri KSO’da sahiplerini buldu
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dönmez: “Teknoloji üretmeyen sanayi sürdürülebilir değildir”
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dönmez: “Teknoloji üretmeyen sanayi sürdürülebilir değildir”
G3 Forum Girişimcilik Zirvesi Kocaeli’de gerçekleşti
G3 Forum Girişimcilik Zirvesi Kocaeli’de gerçekleşti
Erdem Naltekin, İMO Konya Şubesi Başkan Adaylığı'nı açıkladı
Erdem Naltekin, İMO Konya Şubesi Başkan Adaylığı'nı açıkladı