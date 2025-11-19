Tarsus’ta gıda sektörünün geleceği masaya yatırılacak

Konferansa, Türkiye’nin önde gelen tarım gazetecilerinden Ekonomi Gazetesi Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım katılarak sektördeki son gelişmeleri, üretim trendlerini ve yatırım fırsatlarını değerlendirecek.

Etkinlikte ayrıca, bölgesel kalkınmayı destekleyecek stratejik yaklaşımlar, Tarsus’un güçlü tarımsal altyapısı ve gıda sektöründe ortaya çıkan yeni iş modelleri ele alınacak. Sektör temsilcileri, yatırımcılar ve çiftçiler için önemli bir buluşma noktası olması beklenen konferans, Tarsus’un gıda ve tarım alanındaki rekabet gücüne dikkat çekmeyi hedefliyor.