Tarsus’ta gıda sektörünün geleceği masaya yatırılacak
Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası, bölgenin tarım ve gıda potansiyelini öne çıkarmak amacıyla önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. “Tarsus’un Gıda Sektöründeki Fırsatları” başlıklı konferans, 20 Kasım 2025 Perşembe günü saat 14.00’te Tarsus TSO Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.
Konferansa, Türkiye’nin önde gelen tarım gazetecilerinden Ekonomi Gazetesi Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım katılarak sektördeki son gelişmeleri, üretim trendlerini ve yatırım fırsatlarını değerlendirecek.
Etkinlikte ayrıca, bölgesel kalkınmayı destekleyecek stratejik yaklaşımlar, Tarsus’un güçlü tarımsal altyapısı ve gıda sektöründe ortaya çıkan yeni iş modelleri ele alınacak. Sektör temsilcileri, yatırımcılar ve çiftçiler için önemli bir buluşma noktası olması beklenen konferans, Tarsus’un gıda ve tarım alanındaki rekabet gücüne dikkat çekmeyi hedefliyor.