Taşköprü sarımsağı toprakla buluşuyor

KASTAMONU - Her yıl Şubat ve Mart aylarında dikimi yapılan “Beyaz Altın” olarak nitelendirilen Taşköprü Sarımsağının, 40 gün sonra otlardan arınması için yapılan çapalama döneminden sonra Temmuz ayının ortasından sonra hasat edilmeye başlanıyor.

Dünyada en kalitelisi Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde yetişen ve bölge halkının beyaz altın olarak nitelendirdiği Taşköprü Sarımsağının 2023 yılı mahsulü için dikim sezonu başladı. Taşköprülü sarımsak üreticileri, geçen yıl sarımsağın hak ettiği değeri bulamaması üzerine 2023 sezonunun iyi geçmesini istediklerini ifade etti.