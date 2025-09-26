Tat, ‘çeşnili ketçap’ serisiyle dünya lezzetlerini sofralara taşıyor

MERSİN/EKONOMİ



Global markaların peş peşe turşulu ürünler geliştirdiği dönemde Tat Ketçap Pickle, hamburgerden hotdoga kadar her lokmaya ferah, canlı ve benzersiz bir lezzet katıyor. Dünya mutfaklarının vazgeçilmez tatlı/acı uyumunu bambaşka bir boyuta taşıyan Tat Ketçap Sweet Chili ise tavuktan deniz ürünlerine, noodledan atıştırmalıklara kadar Uzak Doğu esintili lezzetlere eşsiz bir dokunuş katıyor. Louisiana mutfağının vazgeçilmez baharat karışımından ilham alan Tat Ketçap Cajun Spice da aromatik ve hafif acımsı karakteriyle et yemeklerine, ızgaralara ve patates kızartmalarına yepyeni bir boyut katıyor. Gurme bir dokunuş arayanlar için her lokmada farklı bir deneyim sunuyor.



“Çeşnili ürünlerimiz ketçap kategorisinin geleceğini temsil ediyor”

Yeni ürünlerin sadece lezzet açısından değil, kategori açısından da farklı olduğunu belirten Tat Gıda Genel Müdürü Veysel Memiş, “Çeşnili ketçap sadece damaklarda farklı tat bırakmakla kalmıyor, kategori anlayışını da değiştiriyor. Bu ürünler sıradan bir sos değil, doğrudan ketçap kategorisinin geleceğini temsil ediyor. Pazarda görülen sweet chili benzeri hazır soslarla asla karıştırılmamalı. Farkımızı Tat Ketçap’ın yıllardır efsaneleşmiş tadını, yeni lezzetlerle ustalıkla harmanlayarak ortaya koyuyoruz. Tat Gıda, 60 yıla yakın süredir tüketicilerin sofralarına güvenle eşlik ediyor. Yüksek domates oranı, koruyucusuz içeriği, güven ve sağlık odaklı üretim anlayışı, ileri dolum teknolojisi ve benzersiz kalite standardıyla Türkiye’nin en yoğun domates tadını sunuyoruz. Her 100 gramda içerdiği 170 gram domatesle Türkiye’nin en yoğun domates bulunduran, en zengin ve temiz içerikli ketçabıyız. ‘Ultra Clean Dolum Teknolojisi’ ile ketçabın rengi ve besin değerleri koruma altına alınıyor” dedi.



Türkiye’nin en sevilen ketçap markası

Tat Ketçap, MediaCat’in Ipsos ile gerçekleştirdiği Türkiye’nin Lovemark’ları araştırmasında 2023 ve 2024’te ‘Türkiye’nin en sevilen ketçap markası’ seçildi. İki yıl üst üste kazanılan bu başarı ‘Kalbimiz Tat Tat Diye Atıyor’ sloganıyla hazırlanan yeni reklam kampanyasıyla kutlandı. ‘Mevsiminde Yaz Domatesinden’ stratejisiyle ürünlerinde doğallığı ve kaliteyi öne çıkaran Tat Gıda, 2024 yılında da sektör liderliğini korudu. Şirket, domates salçada yüzde 19,3, domates ürünlerinde yüzde 39,5 ve turşu kategorisinde yüzde 20,5 pazar payıyla tüketicilerin ilk tercihi olmaya devam ediyor.