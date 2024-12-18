TAYSAD 10.’su düzenlediği Bakım Konferansı, verimlilik ve dönüşüme odaklanıyor

Türkiye’de 530’un üzerinde üyesi ile Türk otomotiv tedarik sanayinin tek temsilcisi olan Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) 10. Bakım Konferansı İstanbul’da yoğun ilgiyle gerçekleştirildi. Bakımın önemini vurgulamak ve mesleki anlamda gelişmeyi sağlamak amacıyla gelenekselleşen Türkiye’nin tek sektörel bakım konferansında bu yıl, “Güvenilirlik Merkezli Bakım” konusu ele alındı. 11 sektör profesyonelinin konuşmacı olarak yer aldığı konferansta, sektördeki iyi uygulama örneği de katılımcıların dikkatine sunuldu.

“AB pazarındaki daralma, sektörümüzü doğrudan etkiliyor”

Konferansın açılışında konuşan TAYSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Berke Ercan, sektörün geçtiğimiz yıl başlayan ve 2025-2026 yılında da devam etmesi beklenen bazı sıkıntılar içerisinde olduğunu dile getirdi. Otomotivde hem ana hem de tedarik sanayisinin gerçekleştirdiği ihracatın yüzde 67’sinin Avrupa’ya yapıldığını ifade eden Berke Ercan, “AB pazarındaki daralma, sektörümüzü doğrudan etkiliyor. Buna ek olarak, Türkiye’deki ekonomik koşullar da bu etkileri derinleştiriyor. Geçen yıldan bu yana sektörde ağırlaşan bir dönem içerisindeyiz. 2025 yılında bu baskının bir miktar daha artmasını bekliyoruz. Ancak, 2026’nın ortasından itibaren şartların tekrar stabilize olacağını öngörüyoruz. Normalde işlerimiz çok yoğunken, teknik bölümlerimiz fabrikayı, makinalarımızı, ekipmanlarımızı ayakta tutmaya ve üretimi sürdürmeye biraz daha odaklanırlar. Fakat önümüzdeki dönemde bu seviyede bir iş yoğunluğu yaşamayacağımız için bu defa başka fonksiyonlara odaklanmamız gerekiyor. Bunların en önemlilerinden bir tanesi verimlilik olacak. Yani verim artırma, kapasite artırma, proses zamanlarımızı düşürme, kalitede iyileştirme gibi faaliyetlerin biraz daha ağırlık kazanması lazım” dedi.

“Sektör olarak verimliliğe, otomasyona odaklanacağız, proseslerimizi iyileştireceğiz”

Ercan, “Verim artırma, kapasite artırma, proses zamanlarımızı düşürme, kalitede iyileştirme gibi faaliyetlerin biraz daha ağırlık kazanması lazım. Zorlu bir dönemden geçiyoruz, ancak bu dönemi aşacağımıza eminim. Türkiye olarak esneğiz, hızlı hareket ederiz ve adapte oluruz. Şimdi, bu süreci fırsata çevirerek ikiz dönüşüme hazırlanmalıyız.” dedi. Ercan, “ikiz dönüşüm” kavramının yeşil dönüşüm ve dijital dönüşüm süreçlerini birlikte kapsadığını vurgulayarak, otomotiv sektöründe sürdürülebilirlik ve Endüstri 4.0’ın öneminin altını çizdi. Otomotiv sektörünün yeşil dönüşüm için diğer sektörler gibi hızlı adımlar atması gerektiğini söyleyen Ercan, verimlilik, otomasyon ve proses iyileştirme konularının sektörde öncelikli hale geleceğini ifade etti: “Sektör olarak verimliliğe odaklanacağız, otomasyona odaklanacağız, proseslerimizi iyileştireceğiz. Bunlar öne çıkan konular olacak.”

Konferansın açılışının ardından Tezmaksan Kurumsal Müşteri Yönetimi Danışmanı Yalçın Paslı, “Bakımın Tarihçesi” başlıklı bir sunum yaptı. Gün boyu devam eden etkinlikte, sektör temsilcileri farklı panellerde bir araya gelerek tecrübelerini ve çözüm önerilerini paylaştı. Konferansın kapanışında, TAYSAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Bakım Çalışma Grubu Lideri Selçuk Demirok, “Bakım Rehberi 2” el kitabını tanıtarak sektörel rehberliğe katkıda bulunduklarını belirtti.