Ticaretin Yeni Merkezi Yükseliyor: Toptancılar Sitesi

Ali ESKALEN-Kahramanmaraş

Asrın felaketinde ağır hasar gören Toptancılar Sitesi’nin yeniden inşası için başlatılan projede önemli aşama kaydedildi. 117 dükkân ve 23 bloktan oluşan sitenin kaba inşaatında sona gelinirken projenin yıl sonuna kadar tamamlanarak esnafa teslim edilmesi hedefleniyor. Başkan Görgel, “Bu proje, sadece bir iş alanı değil, aynı zamanda şehrimizin geleceğine yapılan önemli bir yatırımdır” dedi.

Kahramanmaraş’ın ticari yapısında önemli bir yere sahip olan ve 6 Şubat depremlerinde büyük hasar alan Toptancılar Sitesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan proje ile yeniden inşa ediliyor. 9 Ocak 2025 tarihinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un katılımıyla temeli atılan proje, kısa sürede önemli mesafe kat etti. 117 dükkân ve 23 bloktan oluşacak modern ticaret kompleksinde kaba inşaat büyük ölçüde tamamlandı. Hedef, yıl sonuna kadar tüm çalışmaların bitirilerek iş yerlerinin esnafa teslim edilmesi ve ticaretin yeniden canlandırılması.

Ekonomiye İvme Kazandıracak

Toptancılar Sitesi projesiyle sadece depremde yıkılan bir yapının yeniden yapılması değil, aynı zamanda Kahramanmaraş’ın ticari potansiyelinin daha modern ve işlevsel bir alanda yeniden inşa edilmesi hedefleniyor. Geniş ulaşım ağı, altyapı olanakları ve estetik mimarisiyle yeni site, şehrin ekonomik yaşamına güçlü bir ivme kazandıracak.

Görgel: “Kahramanmaraş’ımızın Geleceğine Önemli Bir Yatırım”

Toptancılar Sitesi’ne kazandırılan projenin sadece bir iş alanı olmanın ötesinde şehrin geleceğine yapılan önemli bir yatırım olduğunu vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Kahramanmaraş’ımızın ekonomik damarlarından biri olan Toptancılar Sitesi, 6 Şubat depremlerinde büyük hasar aldı. Ancak devletimizin güçlü desteğiyle, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın öncülüğünde başlatılan bu proje sayesinde, esnafımızın yeniden ticaret hayatına kavuşması için önemli bir adım atıldı. 117 dükkân ve 23 bloktan oluşacak yeni site, sadece bir iş alanı değil, aynı zamanda şehrimizin geleceğine yapılan yatırımdır. İnşallah yıl bitmeden bu projeyi tamamlayarak, esnaf kardeşlerimize anahtarlarını teslim edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum ve emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.