Trabzon'dan ABD'ye ihracat yüzde 46 arttı

NBE Trabzon

2024 Yılının ilk 5 ayında (Ocak-Mayıs) Trabzon ilinden Amerika Birleşik Devletlerine yapılan ihracat 21 Milyon 536 bin 18 dolara ulaşarak, yapılan ihracatta bir önceki yılın aynı dönemine göre %46 oranında artış yaşandı. Trabzon ilinden 16 sektörden ABD’ye yapılan ihracatta en büyük artış su ürünleri (dondurulmuş Türk Somonu) ihracatında yaşandı.

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, ABD’nin Trabzon ili ihracatımızda önemli bir Pazar konumuna yükseldiğine değinerek, Trabzon ilinden ABD’ye başta Savunma sanayi ürünleri, Fındık ve su ürünlerinin en çok ihraç edilen ürünler olduğunu belirtti. Yılın ilk 5 ayında %46 gibi yüksek oranlı ihracat artışı yaşanan ABD pazarını önemsediklerini belirten DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Kalyoncu, önümüzdeki dönemde ABD pazarına çok daha önem vererek düzenlenecek fuarlara katılım sağlanarak Doğu Karadeniz Bölgesinin ürünlerinin tanıtımının yapılmasına önem vereceklerini belirtti.

Başta ABD olmak üzere Uzak Doğu ve Asya Ülkelerine yönelik Trabzon ve Bölge illerinin ihracatının artırılabilmesi için lojistik ve lojistik maliyetlerinin çok çok önemli olduğunu, bunun için bir an önce Trabzon ilimiz Havalimanında Kargo gümrükleme departmanının hızlıca kurulmasının sağlanarak, havayolu ile sevk edilecek ürünlerin tüm gümrük formaliteleri tamamlanmış şekilde Trabzon Havalimanından sevk edilmesi anılan Ülkelere ihracatımıza çok önemli katkı sağlayacağını belirterek, Trabzon Havalimanı Kargo terminalinin ivedilikle açılmasını talep etti.