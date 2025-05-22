TTB Başkanı Mustafa Teke: “Gıdada dışa bağımlı olmamak için üretim desteklenmeli”

TARSUS/EKONOMİ



Borsa yönetiminin haftalık olağan toplantısı, Başkan Mustafa Teke öncülüğünde yapıldı. Bu yıl zirai don ve dolunun birçok tarımsal üründe rekolte kaybına neden olduğunu belirten Mustafa Teke, “Çukurova her üründe ilk hasat olmak üzere, turfanda hasatlarının yapıldığı bir bölge. Her yıl hasat dönemi öncesi olduğu gibi şuanda da fiyatlandırmayla ilgili çalışmaları sabırla bekliyoruz. Üreticilerimizin beklentileri inşallah karşılık bulacaktır. Fiyat açıklansın ki üreticilerimiz ve üyelerimiz alın terinin karşılığını alsınlar. Borsa olarak görüştüğümüz birçok üretici, yüksek sesle ‘ciddi kayıplarımız var’ diyor. Bu anlamda Türkiye’nin birçok yerinde ciddi sıkıntılar yaşandığını yakından takip ediyoruz. Üreticilerimiz, ‘kazanç sağlayamıyoruz’ diye üretimden vazgeçerse, ülkemiz bu kez başka sıkıntılarla karşı karşıya kalır. Üretim sürdürülebilir olmalı ki gıda ihtiyacında dışa bağımlı olmayalım. Üreticilerimizi mutlu edecek, ürünlerini tekrar ekip biçecek güzel bir fiyat gecikmeden açıklanırsa, kurumlarımız, sanayicilerinin, alım satımını yapan insanlarımız, kısacası hep birlikte mutlu oluruz” dedi.



Tarım potansiyelinin en iyi ve yüksek olduğu bölgelerin başında gelmelerine rağmen son yıllarda yaşanan sıkıntıların çiftçiyi ve sektörü karamsarlığa ittiğini kaydeden Başkan Yardımcısı Kemal Sühely Batmaz ise “Önce kuraklık ve arkasından donla başlayan tabi afetler ile buğday hasatlarındaki ciddi verim kayıpları, üreticiyi ciddi manada sarstı. Temennimiz üreticiye bu sezonu rahat geçirebilecekleri tarzda farklı desteklerin sunulmasıdır. Devlet destekleri üretim çeşitliliğini teşvik edecek ve üreticilerin risklerini azaltmaya yönelik olmalıdır” diye konuştu.



Buğday hasadının başlamasına az bir zaman kala lisanslı TTB depolarının alıma hazır olduğunu bildiren Batmaz, depoların güvenlik ve kalitenin korunması açısından yüksek nitelikli sistemler barındırdığını sözlerine ekledi.