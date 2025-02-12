TÜGİAD Bursa, teknoloji dünyasını bir araya getirecek

ALİ ŞAHİN/BURSA

Yerel, ulusal ve uluslararası organizasyonlarla üyelerine değer katmak adına çalışmalarını sürdüren TÜGİAD Bursa Şubesi teknoloji dünyasını Bursa’da bir araya getirecek. 21 Şubat Cuma günü Bursa’da gerçekleştirecekleri “Yapay Zeka” temalı Teknoloji Zirvesi’nde yapay zekanın iş dünyasındaki etkilerini ve geleceğini sektörün lider isimleriyle ele alacaklarını belirten TÜGİAD Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Selim Baykal Ekonomi Gazetesi Bursa Bölge Temsilciliği’ne yaptığı ziyarette “Şehrimizin teknoloji ile anılması adına zirvemizi de bu kapsamda düzenliyoruz. 14 farklı konuşmacının yer alacağı zirve Türkiye’de bu alandaki en büyük organizasyonlardan biri olarak öne çıkacak. Organizasyon TÜGİAD Bursa Şubesi’nin öncülüğünde Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, Türkiye Uzay Ajansı, YES for Europe, G20 YEA China Council, Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi ve İyzico iş birliği ile Almira Hotel’de gerçekleştirilecek” dedi.

Teknoloji Zirvesi’nde yapay zekayı tüm alanlarla birlikte değerlendireceklerini belirten Baykal, “Organizasyonumuz, yapay zeka ve geleceğin iş dünyasına dair derinlemesine bilgi edinmek, yeni iş bağlantıları kurmak için ilham verici konuşmalarla sahne olacak. Robot Şair’in hikaye anlatıcısı Bager Akbay, Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi Kurucusu ve DIGITOPIA CEO’su Halil Aksu, Sinir Bilim Uzmanı Prof. Dr. Sinan Canan, Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yusuf Kıraç gibi birçok önemli isim konuşmacı olarak zirvede yer alacak. Gençleri temsil eden bir dernek olarak üyelerimizi geliştirmek ve öğrenme faaliyetinin devamlılığı için adımlar atıyoruz. Önümüzdeki süreçte de farklı etkinlikler ile şehrimize ve üyelerimize değer katmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“TÜGİAD, Çin’de şube açacak”

TÜGİAD’ın Nisan ayında Çin’de bir şube açacağını da söyleyen Baykal, “Türkiye ve Çin arasında karşılıklı ticareti canlandırmak ve iki ülkenin firmaları arasındaki işbirlikleri kurulması amacıyla bir yapılanmaya gidiyoruz. Pekin’de yerel bir organizasyonun da desteği ile açacağımız şube tedarikçi/alıcı buluşması kadar fon ve finansman gibi konularda da çalışacak. Ayrıca B2B görüşmeleri için de çalışacak. Yaptığımız görüşmelerde de ilk konu başlığını yenilenebilir enerji olarak belirledik” dedi.

Çin’in ardından Türki Cumhuriyetler ve akabinde de ABD’de benzer bir yapılanmayı hayata geçireceklerini belirten Baykal stratejik olarak gördükleri ülkelerle işbirliklerini güçlendirmek adına çalıştıklarını vurguladı.

İş dünyasının sorunlarına da değinen Selim Baykal, “Son maliyet artışları ile birlikte dünya pazarlarında fiyatta rekabet edebilecek pozisyonumuz kalmadı ama teknolojide rekabet edebilir, üretimdeki katma değeri yükseltebiliriz. Faiz oranlarındaki indirimin sürmesi iç piyasayı rahatlatır ama global pazarlardaki sipariş kaybı ne yazık ki firmalarımızı zorluyor. 2 yıl önce %2-3 bandında farklarla iş kaybeden sektörlerde makas tolere edilemeyecek kadar açıldı. Bu gerçekler ile stratejik adımlar atarak bundan sonraki sürecin yönetilmesi gerekiyor” dedi.