TÜPRAŞ ve PETKİM gibi firmaların Sapanca’dan su çekmesinin önüne geçilmelidir

HASAN COŞKUN / SAKARYA

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ, meclis toplantısında yaptığı konuşmada, 2025 yılına, küresel belirsizlikler ve jeopolitik risklerin gölgesinde adım atarken, dikkatle yönetilmesi gereken pek çok dinamiklerin öne çıktığını söyledi.

Bu çerçevede küresel ekonomideki belirsizliklere ve dalgalanmalara rağmen ülkemizin büyümesini belli bir çizgide sürdürdüğüne değinen Altuğ, ancak bu büyümenin kalıcı ve sürdürülebilir hale gelmesi için ekonominin temel dinamiklerini güçlendirecek adımlara ihtiyacı olduğunu söyledi.

Altuğ, enflasyonla mücadelede daha etkin ve uzun vadeli politikaların geliştirilmesi gerektiğini de ifade ederek, “Yatırıma ihtiyaç duyan iş insanları için finansmana erişim kolaylaştırılmalı, döviz kurundaki gidişat öngörülebilir olmalı, en azından enflasyona eş seviyelere çekilmeli ve yatırım ortamının daha cazip hale getirilmesine yönelik de reformlar yapılmalıdır.” dedi.

Model Fabrika

“Gelecek kendi yenilikleriyle birlikte gelecek.” diyen Altuğ, enflasyonun kalıcı düşmesine imkân sağlayacak, uzun vadeli üretim kapasitesini artıracak adımların atılmasının bu yüzden de çok önemli olduğunu ifade ederek şöyle devam etti: “Sakarya’yı geleceğe hazırlamak için çalışmalarımız devam ediyor. Bu doğrultuda sanayi ve teknoloji bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır’ın geçtiğimiz yıl odamıza gerçekleştirdiği ziyarette müjdesini paylaştığı model fabrikayla ilgili ilk somut adımı bu ay attık. Model fabrika kurulmasına yönelik planlama yaptık. Model fabrika ile bizim hedefimiz yalın üretim, dijital dönüşüm, Ar-Ge ve inovasyon ekosistemini bir araya getiren tam entegre bir model oluşturmak. Öncelikle, yetkinlik ve yetenek gelişimini merkeze alan bir yapı istiyoruz. Ayrıca, gerçek üretim süreçlerini deneyimleyebileceğimiz yapı oluşturmayı hedefliyoruz. Model Fabrika’nın sanayicilerimize yeni nesil üretim anlayışını kazandıracak, iş dünyasının en büyük ihtiyacı olan nitelikli iş gücünü yetiştirecek ve girişimciliği teşvik edecek bir yapıda olmasını hedefliyoruz. Model fabrika ile Sakarya’yı Türkiye’nin sanayi dönüşümünde lider şehirlerinden biri yapmak istiyoruz.

Sapanca Gölü

Sapanca’nın hem turistik hem kültürel anlamda çok önemli ve her zaman gündemde yer bulan bir ilçe olduğuna da dikkat çeken Altuğ, Sapanca’ya ismini veren sapanca gölünün hem fiziki yapısı hem de su kalitesi açısından Türkiye’nin içme suyu kaynağı olan tektonik göllerinden birisi olduğunu söyledi. Şehrin içme suyu ihtiyacını karşılayan gölü koruyup, verimi anlamında sürekliliğini artırmamak gerektiğine de dikkat çeken Altuğ bu konuda şunları söyledi: “Burada uzun zamandır gündeme gelmeyen bir konuya değinmek istiyorum. Sapanca gölünden TÜPRAŞ’a yılda 14,76 milyon metreküp, PETKİM’e 14.4 milyon metreküp su tahsisi yapılmaktadır. Bu, şu demek DSİ tarafından içme suyu olarak SASKİ kanalıyla şehrimize tahsis edilen 67,32 milyon metreküpün neredeyse yarısı TÜPRAŞ’a ve PETKİM’e tahsis ediliyor. Yüksek bir su kalitesine sahip olan gölümüzün içme suyu olması göz önünde bulundurulursa TÜPRAŞ ve PETKİM gibi firmaların gölden su çekmesinin önüne geçilmelidir.”