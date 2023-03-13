Tureks Turunç Madencilik, Marble Systems ile globalde büyümesini sürdürecek

AFYON - Mermer, doğal taş pazarlama ve ihracat alanında 39 yıldır en iyi teknolojilerle sektöre öncülük yapmaya devam eden firma, 30’dan fazla ülkeye yaptığı ihracatla, 2022 yılında yaklaşık 63 milyon dolar konsolide ciro elde etti. 2022 yılı satışlarında dolar bazında yüzde 10’luk bir artış sağlayan ve yıl içinde birçok önemli projeye de imza atan firma, yurt içi ve yurt dışındaki satış ağlarıyla 2023 yılında 76,5 milyon dolarlık satış hedefliyor.

Türkiye’den Amerika’ya uzanan başarı

Marble Systems ve Tureks Turunç Madencilik Onursal Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Ünal Turunç, “1982 yılında, doğal taş ve mermerlerin ülkemiz için büyük bir değer olduğu ve değerinin fark edilmediği fikrinden yola çıktık. Mermerin Amerika’da sadece lüks inşaatlarda kullanıldığı, satın almalarının da İtalya’dan yapıldığı yıllarda, Türkiye’deki ocaklardan çıkan blokları İtalya’ya sevk ederek işletilmesi ve oradan da Amerika’ya ihraç etmesiyle başladı her şey.

Bu cesur karar sonrasında, Türkiye’ye ait bu malzeme, istenen normlarda kendi topraklarında işlenerek ihracına uzanan bir başarıya döndü. Bugün Amerika’da 1000’e yakın bayimiz, 7 adet kendimize ait depomuz ve 12 showroomumuz bulunuyor. Doğduğumuz il Afyon ve bölge bazında ihracat rakamlarına bakıldığında son 20 yılda hep ilk 5’te yer alıyoruz. Bugün mermer, doğal taş, traverten, oniks ve benzeri ürün seçenekleri ile bu ürünleri levha, fayans, mozaik, dekoratif ve proje ölçülerinde üreten lider doğal taş şirketlerinden biri haline geldik” şeklinde konuştu.

“Dünyadaki traverten trendini yaratan marka olduk”

Her yıl cirosunun yüzde 5 oranını Ar-Ge çalışmalarına aktaran bir firma olarak, güçlü tasarım ekibinin özgün çalışmalarıyla, mermerin en ufak parçasının dahi kullanıldığı geniş bir ürün yelpazesi sunduklarını ve Türk mermerini dünyanın her yerinde tanıttıklarını kaydeden İsmail Ünal Turunç, şunları söyledi:

“Marble Systems, mermer ve doğal taş ocakçılığına yapılan yatırımla bugün 10 adet maden ocağında çıkarma ruhsatıyla 35 bin metreküp üretim hacmine sahip. 1 milyon metrekarenin üzerindeki satış ve üretim hacmiyle 900’den fazla doğal taş fabrikalarında dönüştürülerek iç ve dış mekanlarda kullanılıyor. Dünyadaki traverten trendini yaratan marka, traverteni iç mekân kullanımına da katarak patentine sahip olduğu farklı yüzey işlemleriyle mermer, traverten gibi doğal kaynakları daha geniş kullanım alanlarına ulaştırdık”