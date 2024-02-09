Türk-Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği’nden Çukurova çıkarması

İZMİR / EKONOMİ

Türk ve Arap iş dünyasını bir araya getiren Türk ve Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği (TÜRAP) yöneticileri, Adana, Şanlıurfa, Gaziantep ve Mersin’de ticaret ve sanayi odalarını ziyaret ederek işbirliği olanaklarını görüştü. 22. kez Türk ve Arap iş dünyasını İstanbul’da düzenlecek gıda ve tarım fuarlarıyla bir araya getirmeye hazırlanan TÜRAP’a oda başkanlarından destek geldi.

Çukurova’da ilk olarak Adana Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Bayram’ı ziyaret ettiklerini belirten TÜRAP Genel Başkanı Sabuhi Attar, “Adana iş dünyasını Turabexpo’nun 5-6 Haziran 2024 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştireceği 22.Türk-Arap İşbirliği Zirvesi olan 10.Türk-Arap Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı ile 8.Türk-Arap Tarım ve Tarım Teknolojileri Fuarı’na davet ettik. Organizasyonda odanın belirleyeceği pilot Arap ülkeleri ile ikili görüşmeler gerçekleştiriceğiz. Kendilerine ayrıca bu sene düzenlemeyi plandığımız Suudi Arabistan, Tunus ve Mısır ziyaretlerine de davet ettik” dedi.

“Arap ülkelerine Şanlıurfa’yı tanıtacağız”

İkinci ziyaretlerini Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yetim’e yaptıklarını söyleyen Attar, “Toplantıda, Turabexpo ve Şanlıurfa TSO arasındaki iş birliklerinin devamı için mutabakat sağladık, İstanbul’daki fuarımıza davet ettik. Ayrıca Cezayir Ticaret Odası ile Şanlıurfa TSO arasında yapılacak iş birliği toplantıları ve Şanlıurfa’nın tanıtımı için Arap ülkeleri büyükelçilerinin bölgeye daveti ile ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Şanlıurfa’nın sanayisi, ticareti, turizmi ve tarihi Arap ülkeleri büyükelçilerine tanıtılacak, bölgenin bilinirliği küresel çapa ulaşacak” diye konuştu.

“Arap ve Türk iş insanları Gaziantep’te buluşacak”

Bir sonraki ziyaretinin Gaziantep Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Taner Özdurak’a olduğunu ifade eden Sabuhi Attar, “Ziyarette Gaziantep’te gerçekleştirmeyi planladığımız Türk-Arap İş Birliği toplantısı için çalışmalar yaptık. Ticari ilişkilerin gelişmesi açısından, bu toplantı çok önemli” dedi.

“Mersin’den TÜRAP’a büyük ilgi”

Son olarak Mersin TSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır'I makamında ziyaret ettiklerini belirten TÜRAP Genel Başkanı Sabuhi Attar, şunları söyledi: “Kendisi TÜRAP ve Turabexpo'nun organizasyonlarına büyük ilgi gösterdi. Hem yönetim kurulu hem de üyeleri, Turabexpo'nun 5-6 Haziran 2024 tarihlerinde düzenleyeceği 22. Türk-Arap İşbirliği Zirvesi'ne katılım sağlayacaklarını bildirdiler.”