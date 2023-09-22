Türk dünyasının girişimci kadınları, KOİDER Bazaar etkinliğinde buluştu

EKONOMİ / KOCAELİ

KODER-Kocaeli İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (KOİDER) tarafından düzenlenen ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki ile gerçekleştirilen “Türk Dünyası İş Kadınları Buluşması” Azerbaycan, Özbekistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kazakistan ve Kırgızistan’dan 200 kişilik ithalatçı, federasyon, dernek başkanı ve üyelerinin bir araya geldiği KOİDER Bazaar etkinliği başladı.

3 gün sürecek etkinliğe, DOĞUMARSİFED (Doğu Marmara Sanayici ve İş Dünyası Federasyonu) ve GİFED (Girişimci İş Kadınları Federasyonu) üyeleri 7 farklı ilden 70 stant ile katılacak. Ulusal ve uluslararası ticari ilişkilerimizi geliştirmek üzere, ünlü iş insanları panelist ve workshop katılımcısı olarak etkinlikte yer alacak.