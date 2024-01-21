'Türk iş insanları okyanusu geçip derede boğulmayla karşı karşıya'

NURETTİN BAKİ / İZMİR

Yüksek vasıflı profesyonelle dünya çapında 45'ten fazla ofiste tek bir ekiple hizmetlerini yürüten Henley & Partners, İzmir’de iş insanlarının katıldığı ‘Servetin Korunması’ başlıklı bir seminer düzenledi. Henley & Partners Türkiye Ülke Direktörü Burak Demirel, yatırım yoluyla ikamet ve vatandaşlık alanında dünya lideri olan Henley & Partners’in her yıl yüzlerce varlıklı kişiye danışmanlık hizmeti verdiğini belirtti.

Türk iş insanlarının yaşadığı vize sorunu sebebiyle pazarlar kaybettiğini ifade eden Burak Demirel, şirket olarak bu soruna yatırım yoluyla çözüm sunduklarını dile getirdi.

Rekabet dünyasının günden güne değiştiğini ve Rekaberlik kavramının ortaya çıktığını belirten Burak Demirel, “Bildiğimiz anlamıyla rekabet kavramı ülkeler, şehirler, şirketler ve toplumların rekabetinin çok ötesine geçmiş durumda. Bugün rekabet, rakibe özgünlük kurmaktan ziyade birlikte gelişmeyi hedefliyor. Şirketler rakiplerle birlikte büyüyüp pastayı, yani ekosistemi büyütmek için birlikte hareket ediyor. Dünya devleri belirli hedefler doğrultusunda dirsek dirseğe çalışıyor. Ortak hareket etme kültürü hayatımıza Rekaberlik kavramını sokmuş durumda. Son tüketiciye yönelik ürün rekabeti; birlikte büyümenin ana kaldıracı olarak kullanılıyor. Biz ise bu kaldıracın başka bir noktasındayız. Bizim kaldıracımızın ana noktasını pasaportların oluşturduğu güç alanı oluşturuyor. İş dünyası ve liderleri açısından hem vize serbestliği hem yatırımcı göçünü ülkelerin ekonomik ilerlemeleri için önemli bir kaldıraç olarak görüyoruz” ifadelerine yer verdi.

Türk iş insanlarına derede boğulma benzetmesi

Ülkelerarası işbirliğinin kurulmasını güçlendirdiklerini söyleyen Burak Demirel, “Uzun süredir yaşadığımız vize krizi hareket alanımızı kısıtlıyor. Yeni pazarlar ve ekonomik açılımlar hedefinde olan Türk iş insanları ise deyim yerindeyse okyanusu geçerken derede boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Bu anlamda vizesiz seyahat imkanlarına erişebilmek için en önemli alternatif vatandaşlık oturum programları olarak öne çıkıyor. Biz Henley & Partners olarak dünyanın açık ara en büyük entegre oturum ve vatandaşlık danışmanlığı yapan firmasıyız. Hem insanları hem ülkeleri birbirine yakınlaştırıyoruz. İş dünyasının vize sıkıntısı nedeniyle nasıl bir kayba uğradığını biliyoruz. Bu kayıp yüzünden insanlar ve ülkeler zarar görüyor. Kazananın olmadığı bir süreç yaşıyoruz. Biz ise bu sürecin ‘Rekaberlikle’ kolaylıkla üstesinden gelinebileceğini biliyoruz” dedi.

“Milyonerlerin göçünü takip ediyoruz”

Henley & Partners’ın doğrudan yabancı yatırımda 12 milyar dolardan fazla artış sağlayan, yatırım göçü konusunda dünyanın önde gelen hükümet danışmanlık uygulamalarını da yürüttüğünü dile getiren Henley & Partners Özel Müşteriler Grup Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Dominik Volek ise şirketin yürüttüğü çalışmaları hakkında katılımcılara bir sunum gerçekleştirdi. Pandemiyle birlikte duran milyonerlerin tekrardan hareket etmeye başladığını ve dünyanın dört bir yanına servetlerini taşıdığını söyleyen Volek, Henley & Partners olarak milyonerlerin bu göçünü yakından takip ettiklerini vurguladı.

Seminerde Optimist Group Ajans Başkanı Feyzan Ersinan moderatörlüğünde ‘İhracatçılar ve iş insanları için vizesiz seyahatin önemi’ başlıklı panel gerçekleştirildi. Panele; Ege Sanayi İş İnsanları Derneği (ESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu, Kemalpaşa Sanayici ve İş İnsanları Derneği (KESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mutlu Can Günel ve MSC İş Geliştirme ve Projeler Koordinatörü Fatih Gider katıldı. Panelde Türk iş insanlarının vize sorunuyla yaşadıkları mağduriyetler ve çözüm yolları masaya yatırıldı.