Turkcell eski CEO’su Süreyya Ciliv: Şirketlerin çıkış yolu yenilikçi olmak

EKONOMİ / KOCAELİ

Ekonomik değerlendirmelerde bulunan ve aylık faaliyetlerini paylaşan Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, "Tüketim harcamalarının katkısı bu çeyrekte de devam ederken, yatırımlardaki artış da dikkat çekiyor. Sanayi ve inşaat sektörlerinden de büyümeye pozitif katkı geldiğini görüyoruz. Tüketimden ziyade üretim ve yatırımların katkısını önemsiyoruz. Avrupa’daki yavaşlama ve Çin’den Avrupa’ya taşıma maliyetlerinin Çin lehine değişmesi, üçüncü çeyrekte ihracat rekabetimizi zorlayan durumlardı. Buna rağmen ihracatta bir önceki yılın üzerinde rakamlar gerçekleşti. Tabi arzumuz ihracatın büyümeye katkısının artması yönünde. Döviz kurunun da ihracatı destekleyecek seviyede olmasını önemsiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Yabancı sermayeyi çekmeliyiz”

Zeytinoğlu, “Üretilebilme imkanı olan ürünlerin ülkemizde üretilmesini de yönlendirerek tüketim malları ithalat talebinde de yavaşlamayı sağlayacağını düşünüyoruz. Enflasyondaki aylık artışlar geçen yılın üzerinde gerçekleştiğinden yıllık enflasyonun yükseldiğini görüyoruz. Döviz kurlarındaki hareketlenme ve baz etkisiyle yükselişin devam edebileceğini söyleyebiliriz. Kurda desteğe ihtiyacımız var. İhracat yapan firmalara desteklemenin olmasını her ortamda dile getiriyorum. Çalışan sayımızı da 17-18 milyon artırmamız lazım. Bunun için de yabancı sermayeyi ülkemize çekmemiz gerekiyor. Bütçenin ise denk olması her yönüyle bizlerin yararına olacaktır. Sektörlere baktığımızda sermaye malları ve yüksek teknolojili ürünlerdeki artışlar dikkat çekiyor. Katma değerli üretim ve geleceğe yönelik yatırım ve büyüme açısından değerli buluyoruz. Aralık ayında 1 milyar 100 milyon civarında açık verebileceğimizi düşünüyoruz. Umarız vermeyiz. Bu arada, vergi gelirlerinde ilimizin bu yıl ikinci sıraya yükselmesini bekliyoruz. 2022’de dördüncü sıradaydı" dedi.

“Her zaman girişimci liderleri transfer ettim”

Kocaeli’nin Türkiye’deki en verimli şehir olduğunu belirten Turkcell eski CEO’su Süreyya Ciliv, “İnsanın kendisini ve ailesini kurtarması lazım ama bence dünya insanlarına da faydalı olmalı diye düşünüyorum. Şehrin, ülkenin ve dünyanın insanı olmak lazım. Doğru takımları kurmak yaptığım en önemli şeydi. Takımlarımda memur ve yönetici istemedim. Her zaman kendi alanında girişimci lider olacak insanları takıma transfer etmeye çalıştım ve gelişimleri için çalıştım. Liderliğin çok önemli bir görevi var. İşi iyi bilmek ve sahiplenmek çok önemli bir şey. Müşteriye odaklanmak iş dünyasının odaklanması gereken bir konu. Rekabete karşı fark yaratırsanız kazanma ihtimaliniz o kadar fazla olur. İnovasyon kelimesini küçük görmeyin. Yenilikçi olmak şirketinizin geleceği için en önemli çıkış yolu. Şirketlerin dönüşmesi lazım. Bütün şirketi dijitali kullanarak müşteriler için fark yaratıyor olması lazım” şeklinde konuştu.