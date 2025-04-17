Türkiye, BAE’ne halı ihracatında 100 milyon dolar hedef koydu

İZMİR / EKONOMİ

Türkiye’ye 2024 yılında 180 ülkeye ihracat yaparak 2,9 milyar dolar döviz kazandıran Türk halı ihracatçıları, Birleşik Arap Emirlikleri’nin saraylarını, otellerini, camilerini Türk halılarıyla donatmak için harekete geçti.

Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği’nde Ticaret Bakanlığı destekli sürdürülen Halı URGE Projesi’ne katılan 9 firmadan 16 temsilci 21-24 Nisan 2025 tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri’ne Yurtdışı Pazarlama Faaliyeti gerçekleştirecek.

Halı URGE Projesi’ne katılan 17 firmaya proje kapsamında gerçekleştirilen ihtiyaç analizi sonrasında ilk olarak “İhracata Yönelik Satış Becerilerinin Geliştirilmesi” ve “Pazar Araştırma Yöntemleri” konulu eğitimleri verdiklerini dile getiren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı ve Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Jak Eskinazi, sonrasında URGE proje tanıtım faaliyeti kapsamında tanıtım filmi hazırladıklarını, bu sayede firmaların uluslararası pazarlarda tanıtımlarına katkı sağlayacağını kaydetti.

Halı sektörüne yönelik sürdürdükleri URGE Projesi’nin Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği’nin üçüncü URGE Projesi olduğunu paylaşan Eskinazi, “Yurt dışı pazarlama faaliyeti kapsamında ilk olarak Birleşik Arap Emirlikleri’ne Ticaret Heyeti yapma kararı aldık. BAE, halı sektöründe en çok ihracat yaptığımız 6. Ülke konumunda ve 2024 yılında ihracatımızı yüzde 7’lik artışla 88 milyon dolardan 95 milyon dolara çıkardık. Bu heyetle amacımız BAE’ye halı ihracatımızı 100 milyon doların üzerine taşımak. Heyetimizdeki firmaların çoğunluğu Manisa Demirci’de yer alan cami halısı üreticisi, BAE’de bu anlamda cami halısı tercihi yoğun olan bir pazar. URGE Projemizde diğer hedef pazarlarımızı ABD, İngiltere, Kanada, Almanya, Avustralya, S. Arabistan, Katar, Malezya ve Endonezya olarak belirledik. Sonraki ticaret heyeti organizasyonlarımızı bu ülkelere yapacağız” diye konuştu.

ETHİB’in düzenlediği “Halı Sektörel Ticaret Heyeti”nde Türk halı ihracatçılarıyla Birleşik Arap Emirlikleri halı ithalatçıları arasında ikili iş görüşmesi etkinliği ve Domotex Middle East fuar ziyareti planlanıyor.