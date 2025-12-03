Türkiye, dünya kuru üzüm ihracatının yüzde 30’unu tek başına yapacak

İZMİR / EKONOMİ

Türkiye’nin üretim ve ihracatında dünya lideri olduğu çekirdeksiz kuru üzümde dünya genelinde üretim 2025 yılında yüzde 7’lik azalışla 1 milyon 157 bin tondan 1 milyon 79 bin tona geriledi. 2025 yılında dünya genelinde 486 bin 802 ton kuru üzüm ihracatı öngörülüyor. Türkiye, 145 bin ton ihracatla dünya kuru üzüm ihracatının yüzde 30’unu tek başına gerçekleştirecek ve liderliğini sürdürecek.

Kuru üzümde dünya genelinde en üst istişare organı olan Çekirdeksiz Kuru Üzüm Üretici Ülkeler Konferansı, Güney Afrika’da 18-21 Kasım 2025 tarihleri arasında toplandı. Kuru üzümde üretim düşüşünün kuzey yarım kürede iklim krizinden dolayı yaşandığını dile getiren Ege İhracatçı Birlikleri Sürdürülebilirlik ve Organik Ürünler Koordinatörü, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, kuzey yarım küredeki üretimin yüzde 23’lük düşüşle 908 bin 186 tondan 701 bin 410 tona indiğini, güney yarım küredeki üretimin ise yüzde 22’lik artışla 178 bin 425 tondan 217 bin 850 tona yükseldiğini ifade etti.

Çekirdeksiz kuru üzüm üretim ve ihracatında dünya lideri olan Türkiye’nin, 2025 yılında da 165 bin ton üretimle liderliğini sürdüreceğinin altını çizen Işık, “2025’te dünya genelinde 486 bin 802 ton çekirdeksiz kuru üzüm ihracatı öngörülüyor. Türkiye, 145 bin tonluk ihracat hedefiyle dünya ihracatından yüzde 30 pay alacak ve ihracatta da açık ara liderliğini sürdürecek” diye konuştu.

Büyük bir tanıtım kampanyasına ihtiyaç var

Konferansta çeşitli stratejik öncelikler konusunda fikir birliğine varıldığına da işaret eden Işık, şöyle devam etti: “Delegeler, küresel kuru üzüm tüketiminin büyümesini desteklemek için üretici ülkeleri ve büyük alıcı pazarları kapsayan koordineli bir uluslararası tanıtım kampanyasına ihtiyaç duyulduğu konusunda hemfikir oldu. Bu ortak girişimin detayları önümüzdeki dönemde iş birliği içinde geliştirilecek. Ayrıca, verimli veri paylaşım mekanizmalarını etkinleştirerek küresel pazar istihbaratını güçlendiren ve gelişmiş bilgi akışı yoluyla istikrarlı ve öngörülebilir uluslararası ticareti destekleyen bir kamu veri platformunun uygulanması ve tanıtımının araştırılmasına karar verildi.”

“Pestisitte geriyi dönük düzenlemeler ticareti imkânsız hale getiriyor”

Kuru üzümde tüm üretici ülkelerin uygulanabilir, öngörülebilir ve uyumlu pestisit düzenlemelerinin önemini vurguladıklarına dikkati çeken Işık, “Toplantıda tüm delegeler, üretim anında yürürlükte olan yasal limitlere tam olarak uygun olarak üretilen ürünlerin, bu limitler geriye dönük olarak değiştirildiğinde ticaretin imkânsız hale geldiğini ve bunun uluslararası ticarette istenmeyen engeller yarattığının altını çizdiler. Kuru üzümlerin uzun raf ömrü ve üretim döngülerinin zamanlaması göz önüne alındığında, katılımcılar bu faktörlerin düzenleyici limitler belirlenirken veya güncellenirken dikkatlice değerlendirilmesi gerektiğini vurguladılar. Bu ortak bakış açısını resmileştirmek için, tüm katılımcı ülkeler adına ortak bir tutum belgesi hazırlanacak” ifadelerini kullandı.